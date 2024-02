Chef aponta a melhor padaria na região do Paraíso, em São Paulo; descubra

Na matéria escrita por Matheus Mans sobre as melhores padarias de São Paulo, a Hakkopan se destacou como a sua favorita da região do Paraíso, de acordo com Telma Shiraishi, proprietária do Aizomê.

Situada na Rua Mário Amaral, o estabelecimento funciona de quarta-feira a sábado, das 10h às 17h, e apresenta uma estética acolhedora com detalhes clean por todo o ambiente.

Telma elogia especialmente as produções artesanais da casa, feitas com fermentação natural, e que transportam os estilos e sabores do Japão para o solo brasileiro.

Entre as opções oferecidas, a chef destaca o shokupan, um pão de batata com alho, e o sourdough, disponível tanto no estilo tradicional quanto com gorgonzola e nozes.

