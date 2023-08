Confira o que Gisele Bündchen comeu durante viagem a Minas Gerais

Gisele Bündchen come comida mineira Foto: Via Instagram/@gisele

Em viagem ao Brasil para assuntos profissionais, Gisele Bündchen postou em suas redes sociais registros dos últimos dias que passou na cidade de Ibitipoca, em Minas Gerais.

Entre fotos deslumbrantes da natureza, meditando e interagindo com animais está a foto dos pães de queijo próximos a um fogão à lenha. Segundo a revista Vogue, a modelo matou a saudade da comida brasileira com pães, café, sucos naturais, frutas e, claro, a típica iguaria mineira.

Muito rico em sua culinária, o Estado de Minas Gerais é famoso não apenas pelo pão de queijo, mas também pelo doce de leite, queijos artesanais, goiabada cascão, bolos à base de milho e muito mais. O Paladar reuniu algumas matérias em torno de alguns desses pratos. Confira:

