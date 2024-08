Conhecer novos restaurantes é uma das maneiras de sair da rotina e experimentar comidas, lanches e culinárias diferentes. No entanto, o delivery surgiu como uma oportunidade para fazer isso mesmo sem sair de casa, ganhando popularidade mundial muito, mas muito rapidamente.

Até alguns anos atrás, essa parecia ser a forma mais econômica, mas um estudo revelou que pedir delivery é mais caro do que comer em restaurantes.

A Ticket divulgou em seu blog que, entre janeiro e maio deste ano, o gasto médio para o consumo no local ficou em torno de R$ 58,86, enquanto os pedidos para casa totalizaram a média de R$66,21, ou seja, 12% mais caro.

Gastos médios mais caros x mais baratos

Frutos do mar estão no topo da lista dos gastos médios mais elevados no delivery, enquanto a comida japonesa aparece como a mais cara no gasto médio do consumo em restaurantes.

Por outro lado, a comida mineira aparece como uma das prediletas dos consumidores para pedir em delivery, e os pedidos de padarias também possuem custos menores, mas principalmente no local.

É uma média...

Basta ler um pouco mais sobre o assunto que alguns profissionais de diversas áreas procuram explicar essa mudança mencionando a alta dos preços dos alimentos e alegando que, em casa, as pessoas têm a percepção de estar economizando.

É importante lembrar que essa é uma pesquisa que revela uma média, ou seja, na maioria dos casos durante esse curto período, os pedidos de delivery saíram mais caros do que consumir nos restaurantes.

Food to Save

Mesmo sabendo que pedir delivery é mais caro do que comer em restaurantes, muitas pessoas continuarão fazendo muitos pedidos em casa. Já que estamos falando sobre aplicativos que disponibilizam esse serviço, você pode conhecer outro que chegou para inovar no campo da gastronomia e pode se tornar uma tendência no mercado: o Food to Save.

Ele tem tem como objetivo vender alimentos que, embora estejam próximos do vencimento, ainda estão perfeitos para consumo. Entenda seu funcionamento nesta matéria completa.