Dia dos Pais: veja como fazer um cheesecake perfeito para o almoco especial

O cheesecake mais conhecido pelos fãs de doces apresenta uma textura mais densa que derrete lentamente no paladar, combinada com uma crocância e toques especiais, geralmente de frutas vermelhas. Apesar de tais características irresistíveis, existe uma história por trás da origem do doce delicioso.

De acordo com informações da matéria de Gabriel Salim, a receita que conhecemos hoje começou a ganhar forma quando a delicatessen Lindy’s adicionou uma parcela de bolacha em uma receita de cheesecake com cream cheese do Reuben’s Restaurant.

Tempos depois, o chef Guy Pascal trabalhou ainda mais na receita e acrescentou raspas de frutas cítricas, o que então ajudou a dar origem ao cheesecake conhecido atualmente: com toques frutados.

Nesse caso, uma receita que dava mais ênfase ao cream cheese, e somente ele, se tornou uma iguaria conhecida mundialmente a partir de mudanças que pareciam singelas, mas foram muito significativas.

Onde comer bons cheesecakes em São Paulo?

Conhecer uma curiosidade sobre o cheesecake, como a sua origem, é interessante, mas melhor ainda é experimentar bons cheesecakes. São Paulo possui restaurantes que oferecem excelentes versões do doce, e você pode conhecer quais são eles com base na opinião de especialistas. Leia o conteúdo completo aqui.

Receitas de cheesecake

Cheesecake de manga e maracujá

Essas frutas, que inclusive são de coloração semelhante, dão um toque cítrico para esta receita de cheesecake, entre a compota, a massa e o delicioso creme. Veja a receita completa aqui.

Cheesecake com paçoca e doce de leite

Após se inspirar ao descobrir a origem do cheesecake, você pode testar em casa essa receita que inclui doce de leite (veja qual é o melhor do mercado aqui), creme de leite, leite condensado, extrato de baunilha e outros ingredientes. Veja a receita completa aqui.