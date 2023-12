Se você não está com vontade de passar o Natal dentro de casa ou está enjoado do cardápio típico da data, o Fasano, tradicional restaurante de culinária italiana, pode ser a sua saída. A casa, localizada no bairro dos Jardins, em São Paulo, está preparando um menu especial para a ceia de Natal.

O cardápio conta com opções de pratos tradicionais e inovadores para a ceia, sem perder de vista a coesão e qualidade entre as receitas. A surpresa vem logo na parte das entradas: o polvo grelhado (R$ 330), acompanhado de batatas defumadas, azeitonas lecccino e tomates-cereja, e são a escolha da casa com ingredientes do mar para além do bacalhau.

Além disso, os clientes vão poder escolher, entre as opções de prato principal, entre o risoto de alcachofras e mascarpone (R$ 280) e o peru ao molho de vinho branco e farofa de arroz (R$ 245). A sobremesa da ceia é finalizada pelo panetone da marca Fasano, que é pareado com zabaione ao marsala (creme italiano com vinho), que custa 65 reais.

Natal fora de casa

Serviço: Endereço: Rua Vitório Fasano, 88, Hotel Fasano, Jardins. Telefone: 3062-4000. Data: 24 de dezembro de 2023. Horário: 19h. Site: https://www.fasano.com.br/gastronomia/fasano. Instagram: @fasano