Festival de Gastronomia e Cultura chega ao fim neste final de semana

Realizado através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Minas Gerais e pela plataforma Fartura, a 26ª edição do Festival de Gastronomia e Cultura teve início no dia 18 de agosto e chega ao fim no próximo domingo (27).

Até agora, o evento já serviu mais de 15 mil refeições apenas nos estandes montados na praça pública e já contabilizou 30 mil visitantes, que vieram prestigiar a alta gastronomia por preços populares, atrações culturais, degustações, aulas de culinária ao vivo e o Festim oficial - uma cerimônia que envolve um menu sofisticado servido simultaneamente aos convidados.

Além disso, o festival contou com a presença dos chefs franceses Jacques Collet e Thierry Desceliers, e 50 chefs nacionais, entre eles Rafael Pires, Flávia Quaresma, Mara Salles, Morena Leite e Roberta Sudbrack.

Em entrevista à Casa Vogue, a curadora do festival, Carolina Daher, afirmou: “Este ano a gente resgata algo que sempre foi o verdadeiro sentido da Plataforma Fartura: da origem ao prato. Isso é o que nos mobiliza, contar a história de toda uma cadeia que faz com que a gastronomia possa existir. E nesse resgate também olhamos para nossa origem. Vamos fazer um festival com a alma mineira acima de tudo. Mostrar que não só sabemos cozinhar, mas também recebemos como ninguém”.