Gim-tônica: relembre a melhor marca do mercado eleita por Paladar

O drinque que mistura doses de gim com água tônica é extremamente conhecido, e marca presença no menu de boa parte de bares e restaurantes. Sua alta popularidade é um dos motivos que levam grandes produtores do ramo de bebidas alcoólicas a elaborarem versões prontas em latas ou garrafas para serem adquiridas e consumidas imediatamente no mercado.

Mas, será que a praticidade anda lado a lado com a qualidade? Para isso, o Paladar realizou mais um teste com especialistas para eleger, entre as sete marcas, quais são as melhores.

Como de costume, as amostras são degustadas às cegas - isto é, as porções das gim-tônicas prontas foram servidas em copos sem identificação -, e avaliadas em quesitos como carbonatação, sabor e proximidade com a versão artesanal.

O teste resultou na elaboração de um ranking, cujo primeiro lugar foi ocupado pela marca Tanqueray. O drinque pronto oferecido em uma garrafa de vidro com capacidade de 275ml tem 6,5% de teor alcoólico, apresenta aquele leve amargor ao final, típico da bebida, ótima carbonatação (muitas bolinhas) e se aproxima muito do drinque original.

Para conferir o ranking completo, acesse o infográfico ‘Gim-tônica pronto para beber’, por Renata Mesquita, disponível aqui.