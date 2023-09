MasterChef 2023: Quem vence a edição? Conheça mais os finalistas

Depois de uma semifinal com provas complexas e de alto risco que envolveram zampone e carré de cordeiro, Wilton e Ana Carolina chegam à última etapa do MasterChef 2023: a grande final, onde um deles erguerá o tão sonhado troféu da edição.

Wilton, de 26 anos, já se inscreveu em três edições do MasterChef Brasil, e conseguiu ser aprovado em 2023 reproduzindo a receita de coxinha de sua mãe. “Entrar com uma coisa que foi uma fonte de renda dos meus pais durante um tempo é surreal”, comentou.

Ator, tiktoker e professor de canto e piano, o também cozinheiro entrou na competição tendo a confeitaria como ponto forte, mas evoluiu ao logo dos episódios e já surpreendeu com pratos quentes, com destaque para o raviolone de gema e o zampone.

No início da edição, em entrevista ao Band.com, ele afirmou que seu diferencial a dedicação aos estudos: “Eu foco muito! Quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu foco. E eu acho que o estudo vai fazer um diferencial muito grande”.

Já Ana Carolina, de 33 anos, entrou no MasterChef para mostrar seus talentos gastronômicos e honrar suas raízes da ‘quebrada’. Vinda do Grajaú, na zona sul de São Paulo, ela é body piercer, empreendedora e mãe do Ravi, de 6 anos de idade.

Carol já se despediu da cozinha do programa depois de perder para Seiji em um duelo de carbonara, mas conseguiu retornar na repescagem da seletiva. “Eu posso não ter tido acesso a muita coisa, mas tô estudando pra poder chegar lá. Estou fazendo um corre que, por falta de oportunidade, nunca consegui. Mas eu tenho garra e quero mostrar que uma pessoa mesmo sem acesso pode sair vencedora”, disse na época.

A cozinheira teve um retorno emocionante e triunfante, sendo a que acumulou mais pins na edição, vencendo cinco provas, e, agora marcando presença na final. Para ela, a gastronomia pode ser um meio de prover ao filho melhores condições de vida e empoderar outras mulheres. “Quero que todas saibam que a gente pode chegar aonde quiser e que o primeiro passo é tentar. Acho que a minha própria história pode inspirar. Eu tive que aprender a me defender muito cedo, mas isso me deu forças para estar aqui”, afirmou.

