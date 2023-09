Vídeo: relembre os melhores momentos da 10ª edição do MasterChef Brasil

Após um emocionante duelo entre os finalistas Wilton e Ana Carolina, o MasterChef 2023 chegou ao fim nesta terça-feira (12). A edição foi uma grande comemoração à história construída dentro de quase uma década e contou com um elenco diverso, muitas reviravoltas como repescagens e eliminações.

Confira alguns dos momentos mais marcantes abaixo:

Yuko torna-se ‘tradutora de traficante’

No episódio que foi ao ar no dia 22 de agosto, o programa inovou na dinâmica e trouxe de volta alguns ex-participantes icônicos. Yuko, da 4ª temporada, foi uma das pessoas presentes, e surpreendeu o estúdio quando disse ter se tornado ‘tradutora de traficante’.

Ana Paula repreende Jacquin

Em determinada prova, o Danilo entregou um ragu com língua bovina feito com o macarrão industrializado presente em sua cesta. Na etapa de avaliação, Jacquin chama o cozinheiro de preguiçoso afirmando que, pelo tempo da prova, deveria ter feito a massa artesanalmente. Contudo, seu comentário ácido foi imediatamente podado pela apresentadora Ana Paula Padrão.

A complexa prova da chef Helena Rizzo

Uma das provas mais memoráveis da temporada com certeza foi aquela em que os participantes tiveram de reproduzir uma criação da jurada Helena, a sobremesa ‘Da lama ao caos’, inspirada na música de mesmo nome de Chico Science & Nação Zumbi. A receita, nada simples, deixou até Rodrigo Oliveira e Jacquin nervosos.

Jacquin afirma não tomar banho

A grande final da temporada trouxe uma superprodução ao vivo, onde os finalistas, jurados e convidados assistiram a revelação do resultado e a entrega do troféu. Na ocasião, os jurados passaram por um tapete vermelho e Ana Paula fez uma “pergunta de R$ 1 milhão” ao chef Érick Jacquin. Em tom cômico, ela questionou se ele havia tomado banho, e a resposta foi inesperada.

Receitas testadas e aprovadas

A 10ª edição do MasterChef Brasil vai deixar saudades, mas a boa notícia é que uma nova edição do reality na categoria Profissionais está para começar! O primeiro episódio estreia no dia 19 de setembro, às 22h30 no canal da Band, e você pode entrar no clima reproduzindo algumas receitas exclusivas do Paladar. Aprenda a fazer stufolli, gratinado de batata, alho-poró e gruyère e bolinho de jaca com caramelo de vinho.