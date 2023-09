Masterchef Profissionais: Confira a lista completa de participantes do reality

O Masterchef 2023 chegou ao fim na última terça-feira (12) após um emocionante duelo entre Wilton e Ana Carolina. Com um elenco diverso, a edição foi repleta de destaques positivos - entre eles, a participação de Rodrigo Oliveira como jurado, substituindo temporariamente Henrique Fogaça.

O veterano se afastou das telas da TV no início deste ano para tratar a saúde e cuidar da família, mas já está de volta! No dia 19 de setembro estreia a 5ª temporada do MasterChef Profissionais e o chef já está em sua posição para julgar os pratos dos 14 novos cozinheiros.

A seleção de profissionais experientes promete elevar o nível de dificuldade do jogo. Conheça a trajetória dos competidores. As informações foram obtidas através do Band.com.

Bárbara

De Brasília (DF), Bárbara tem 31 anos, é mãe de dois filhos e uma habilidosa chef que já passou por restaurantes como D.O.M., Pujol e Terraço Itália. Atualmente, ela comanda seu restaurante, chamado Afeto e localizado em Brasília, além de ministrar aulas de gastronomia.

Bruna

Paulista, Bruna, de 42 anos, trabalhou por 16 anos bem-sucedidos na área de marketing, recebendo premiações como o Cannes. No entanto, percebeu que sua paixão pela cozinha falava mais alto, então passou a estudar e estagiar em restaurantes, e agora faz da gastronomia sua profissão. Hoje atua como personal chef em um hotel em San Diego, nos Estados Unidos.

Bruno

Vindo da cidade de Ananindeua, no Pará, Bruno tem 29 anos e já participou de diversos eventos gastronômicos com o chef Thiago Castanho. Atualmente trabalha em São Paulo como subchef de um grande restaurante.

Cintia

Cintia (41) é natural de São Paulo e deixou sua carreira como jornalista e fotógrafa para se dedicar integralmente à gastronomia. Em 2014, ela tentou entrar para a primeira temporada do Masterchef, mas acabou não passando na seleção. Dez anos depois, ela está de volta, agora com a dólmã profissional, para mostrar seu talento e evolução.

Eduardo

Eduardo tem 44 anos, é de Florianópolis (SC) e teve contato com a cozinha no início de sua carreira militar, pegando gosto pela coisa. Ele passou 13 anos na França prestando serviços para grandes restaurantes como La Fontaine e Le Violon d’Ingres, chegando a trabalhar em conjunto com o estrelado chef Christian Constant.

Franklin

Franklin também já tentou entrar em outra edição do Masterchef, em 2018, mas não foi aprovado nas seletivas dos embates. Agora, com 33 anos, o chef confeiteiro está pronto para entrar de cabeça no jogo depois de adquirir experiências viajando e passando por restaurantes na Irlanda e em Portugal. Hoje trabalha no Ema, da chef Renata Vanzetto.

Keila

Keila tem 50 anos e veio de Belo Horizonte (MG). Já levou a vida como diarista e bancária, e acabou se encontrando apaixonada pela cozinha. Hoje realiza eventos através do buffet do qual é dona.

Moisés

O natalense tem 32 anos e apostou todas as fichas que tinha na cozinha, saindo de casa ainda novo para trabalhar em restaurantes e aprender com todas as oportunidades possíveis. Ele começou em cargos baixos, e com muito esforço tornou-se chef em um restaurante em Jericoacoara, no Ceará.

Raquel

Natural de Fortaleza, Ceará, mas criada no Rio de Janeiro, Raquel tem 44 anos e passou parte de sua vida trabalhando como designer até que começou a vender marmitas. Isso despertou seu interesse pela cozinha e ela se aprofundou nos estudos ao longo dos anos. Hoje, reside em Brasília com a esposa e as filhas, e opera como consultora de restaurantes e personal chef.

Rebeca

A carioca de 30 anos de idade tem em seu currículo passagens pelo Copacabana Palace e pelo Evvai - ambos premiados com estrela Michelin. A chef se declara amante da cozinha peruana, o que influencia muito em suas criações, que são fundidas com o melhor da gastronomia do Brasil. Seu sonho é abrir um restaurante que transmita essa paixão

Rozana

Rozana (36) é de Uberlândia, Minas Gerais, e há mais de 10 anos atua como chef executiva e experiência em restaurantes renomados. A cozinheira já estagiou com grandes chefs, como Elisa Fernandes e Renata Vanzetto, e as experiências desse período a ajudaram a moldar seu estilo.

Tarek

Com 28 anos de idade, Tarek é de Tartus, na Síria. Ele deixou seu país há 7 anos para não ter de servir ao exército na guerra e, no Brasil, fez da cozinha sua carreira. O chef vem de uma família de cozinheiros e utililiza técnicas francesas e sírias no preparo de ingredientes brasileiros, trazendo resultados ousados.

Vinícius

Com 38 anos de idade, o carioca possui 12 anos de carreira e trabalhou com os chefs Pedro de Artagão, Cris Leite e foi subchef de Monique Gabiatti (ex-participante do MasterChef Profissionais). Vinícius acredita que todos devem ter acesso à alimentação de qualidade através da popularização da alta gastronomia, por isso deixou de trabalhar em restaurantes da zona oeste do Rio de Janeiro para se dedicar ao seu próprio negócio em Campo Grande.

Yuri

Yuri (28) é nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, e já trabalhou com chefs como Léo Paixão e Ivo Faria. Mudou-se para a Bahia e lá abriu seu próprio restaurante, onde une as técnicas aprendidas com a família e aos ingredientes sazonais.

Receitas testadas e aprovadas

Que tal aquecer os motores para o MasterChef Profissionais explorando suas habilidades na cozinha? Confira algumas sugestões de pratos para reproduzir em casa! Aprenda a fazer salada de rúcula com figo fresco e bacon, sticks de chocolate branco com pistache e amêndoas e berinjela com molho romesco.