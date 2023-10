MasterChef Profissionais: decisão inusitada de Moisés deixa participantes perplexos

A estratégia de Moisés na prova em equipe do MasterChef Profissionais desta terça-feira (03) deixou muita gente perplexa. Nem Ana Paula Padrão, nem os jurados, e muito menos os colegas entenderam por que ele escolheu Franklin, que é confeiteiro, para ser líder do time adversário em uma prova em equipe com um menu de sobremesas.

Moisés afirmou que optar por Franklin como líder do time adversário foi uma maneira de se desafiar. Segundo a Band, o chef contou que prefere competir com pessoas que possuem o mesmo nível de habilidade técnica ou até mesmo superiores ao dele.

Embora seu grupo tenha perdido a prova em equipe, Moisés reconhece os aspectos positivos do desempenho do time azul, como os elogios recebidos pelos pratos apresentados. Ainda que tenha familiaridade com a confeitaria, Franklin contou que a prova não era nem um pouco fácil.

