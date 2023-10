Oktoberfest traz programação especial para o dia das crianças; confira

Nesta quinta-feira (12) acontece na cidade de Santa Cruz do Sul, em Santa Catarina, a 38ª edição do Oktoberfest, com uma ampla programação para o Dia das Crianças.

No evento, os pequenos visitantes poderão aproveitar atividades divertidas e oficinas gratuitas ministradas pela chef Cátia Leal com a participação dos alunos do curso Cozinha Teen, onde as crianças poderão ter contato com a cozinha de forma criativa e segura.

Em entrevista ao canal de notícias Gaz, a chef afirmou que o objetivo da iniciativa é “apresentar à comunidade de Santa Cruz nossos cursos e oficinas para o público infantil e de adolescentes. Além da degustação e de habilidades desenvolvidas nas oficinas, as crianças têm a oportunidade de criar memórias afetivas relacionadas à culinária. Hoje em dia, com nossas rotinas corridas, nem sempre os pais, e até mesmo os avós, estão disponíveis para cozinhar com seus pequenos [...] queremos levar para o cotidiano das crianças essa ‘chama’ relacionada à boa alimentação”.

Confira a programação da tarde:

14h - Cupcake de Bolo de Cenoura

16h - Oficina de gastronomia ‘Chefinho Oktober’, com a presença das Soberanas da 38ª Oktoberfest

20h - Minihambúrguer de Pão de queijo

Receitas testadas e aprovadas

