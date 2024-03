Sabemos que o chocolate é um dos ingredientes mais amados pelo mundo todo, mas você sabia que o Brasil não é um dos maiores adoradores do doce e está em apenas 20º lugar? Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), cada brasileiro consome 3,9 quilos de chocolate por ano.

Mas quem será que ocupa o primeiro lugar dessa lista? De acordo com o World Population Review, é a Suíça, que ingere 8,8 quilos por ano. O segundo lugar é da Áustria, que fica com 8,1 kg por ano; já Alemanha, em terceiro, 7,9 kg. Irlanda, que ocupa a quarta posição, conta com 7,9 quilos por ano. Reino Unido, fica em 5º lugar, já que consome 7,6 quilos anualmente.

