Quanto custam as comidas no The Town?

A primeira edição do The Town começou neste final de semana (2 e 3 de setembro), e, mesmo com muita chuva, recebeu um público enorme para assistir shows de grandes artistas como Urias, Ney Matogrosso, Criolo, Post Malone, Demi Lovato e Bruno Mars.

O evento se estende para o próximo final de semana, com shows que começam às 14h e terminam às 2h do dia seguinte. Para quem deseja aproveitar ao máximo o festival e passar longas horas no Autódromo, é fundamental manter a alimentação e a hidratação para evitar riscos à saúde.

Confira, abaixo, alguns dos estandes de alimentação presentes na Cidade da Música e seus respectivos preços:

Hot Dog Club

Três opções de cachorro-quente: R$ 29,90

Batata frita original: R$ 19,90

Unidade de brownie: R$ 9,90

Espetto Carioca

Espetos de carne, frango, linguiça ou misto: R$ 20

Sanduíche de churrasco: R$ 30

Domino’s

Pizza brotinho de pepperoni ou queijo: R$ 40

Spoleto

Penne: R$ 45

Ravioli de carne: R$ 50

Hot n’ Tender

Balde com 3 filés de frango + batatas + molho: R$ 45

Sanduba Rock Bacon + batatas + bebida: R$ 51

Sanduba Roch Chicken + batatas + bebida: R$ 48

Espaço do chef Alex Atala

Picadinho com aligot: R$ 55

Yakissoba + mochi: R$ 70

Pastel: R$ 30

Pudim de leite: R$ 20

McDonald’s

Big Mac + McFritas grande: R$ 35,90

Cheddar McMelt + McFritas grande: R$ 35,60

Cheddar McMelt The Town + McFritas grande: R$ 39,90

Bacio Di Latte

Picolés tradicionais: R$ 15 - R$ 18

Picolés insanos: R$ 20 - R$ 23

Bebidas

Lata de energético Red Bull: R$ 16

Água: R$ 6

Chope Heineken: R$ 18

Refrigerante: R$ 12

*Usando o copo reutilizável do evento, as bebidas ganham um desconto de R$ 3