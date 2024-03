Rival da Havana no setor de alfajores abre a primeira loja física no Brasil

A Cachafaz, uma das principais concorrentes da Havana no comércio de alfajor na Argentina, chega ao Brasil com sua primeira loja física. A cidade escolhida para inaugurar a investida da marca de alfajores e doces argentinos no mercado brasileiro foi Fortaleza.

A capital cearense recebe a loja nas dependências do Shopping Iguatemi Bosque, localizado no bairro Edson Queiroz, zona leste da cidade. E não deve ser a única inaugurada no Brasil neste ano. Segundo o site da Cachafaz, a previsão é receber mais de 15 lojas ao redor do país.

Entre as cidades com previsão de receber lojas físicas da Cachafaz estão Aracaju, Salvador, Maceió, Recife, Natal, Belém, Campo Grande, Curitiba, Joinville, Blumenau, Florianópolis e Porto Alegre. A unidade de Balneário Camboriú já se apresenta em construção.

Além dos alfajores, a marca oferece outros doces clássicos, como as gotas de chocolate e o Marroc, quadradinho de chocolate ao leite e branco com crocantes que ficou famoso nas redes sociais.

Doces argentinos

PUBLICIDADE

Se você gosta de alfajor, você pode clicar aqui para conhecer três doces típicos da argentina.