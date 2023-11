São Paulo tem novo reduto para quem gosta de champanhe francês

A nova embaixada da Veuve Clicquot no Brasil, o Nyáw, ica no litoral norte paulista, em Ilhabela, e vai muito além de um restaurante.

O lugar se divide em bar, forno napolitano, padaria de fermentação natural, loja de decoração com objetos vindos diretamente de Bali e um rooftop.

Aos domingos rolam brunches com o champanhe francês. O combo conta com salada de frutas, iogurte, pão artesanal na chapa, pão de queijo, café coado na prensa francesa, suco natural, um toast (pode ser beneditino, vegano ou de abacate) e uma taça da grande dama brut.

Idealizador da casa, o empresário Luis Oliveira, teve durante anos hamburgueria em Marbella, na Espanha e, em São Paulo é sócio dos restaurantes AMA.ZO e Parrilla da Villa, dos bares Bahia Sul e Prainha Trabuca, da cafeteria Amém Café e do gim At Five. No Nyáw, a ideia dele é focar “em comida gostosa que não enjoa, porque é a maior carência da ilha”.

