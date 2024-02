Vai pular bloquinho de Carnaval no Parque Ibirapuera? Saiba onde comer

A máxima “saco vazio não para em pé” é um bom modo de lembrar que uma boa alimentação é essencial para qualquer coisa da vida, em especial durante a folia do Carnaval, onde há calor, multidões e muita bebida alcoólica. Se você for aproveitar o agito das ruas paulistanas nesta época do ano, como os blocos Vou de Táxi, Bicho Maluco Beleza, Agrada Gregos e Monobloco, na região do Ibirapuera, confira sugestões de restaurantes próximos para comer bem:

Bar do Alemão

O restaurante inspirado na icônica cidade de Itu tem a fartura como emblema da casa. No cardápio, os pratos tem tamanhos que dão para dividir em até quatro pessoas, e opções parmegiana, eisbein (joelho de porco à pururuca), schnitzel (filé suíno à milanesa com salada de repolho roxo e salada de batata), entre outros.

Onde: Avenida Juriti, 651, Moema. Telefone: (11) 5052-8333. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 12h às 16h e das 18h às 23h; sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 21h.

Gajos

De culinária portuguesa, o Gajos é uma mistura de bar e restaurante que oferece petiscos como bolinhos de bacalhau e sardinha portguesa assada, e tem como um dos pratos principais o arroz de pato, feito com carne desfiada, bacon, cebola e tomate.

Onde: Alameda dos Arapanés, 1307, Moema. Telefone: (11) 5543-9749. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sábado, das 12h às 00h; domingo, das 12h às 22h.

