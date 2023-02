Chegou a tão esperada hora de ir para o bloquinho e pular carnaval. Pegou tudo? Documentos? Dinheiro? Celular? Só não se esqueça de uma das coisas mais importantes: se alimentar bem para ter energia e tomar bastante líquido para poder curtir à vontade e aguentar o calor.

Pedimos para a nutricionista Gabriela Cilla indicar alguns alimentos que não vão poder faltar nos seus dias de folia. Confira:

Líquidos

Além da água pura, a profissional afirma que bebidas como água de coco e isotônicos (tipo Gatorade) são importantes para repor a hidratação para evitar dores de cabeça e aquela ressaca tão conhecida dos velhos carnavais.

Açaí

O açaí é um dos queridinhos dos brasileiros e, além de ser muito gostoso, é ideal para aqueles dias mais quentes. E não para por aí. Cilla conta que o fruto também te dá bastante energia e evita tonturas.

Flocão de milho

O flocão de milho é uma opção para substituir a farinha, segundo Gabriela Cilla. Ele também é uma fonte de energia para que você fique bem disposto e cheio de energia para curtir e dançar até o dia raiar.

Uvas

“As uvas são fontes de açúcar de base natural, além de auxiliarem na manutenção da imunidade”, explica a nutricionista que também complementa afirmando que essas frutinhas doces também são maneiras de se hidratar.

Receitas para se preparar para o Carnaval

Pronto, agora que você já sabe todos os componentes que podem te dar energia para curtir bastante a festança, aqui vão 5 opções de pratos - idealizados pela Gabriela Cilla - para você fazer em casa antes de sair para os bloquinhos.

Pão de cuscuz

Pão feito com flocão de milho usando microondas e frigideira Foto: Werther Santana | Estadão

O flocão de milho, além de substituir a farinha, pode virar um lanchinho super prático para comer antes de ir para a folia. Basta hidratar o flocão, misturar com ovo e temperos, preparar a massa no microondas e tostar na frigideira para ficar crocante. Viu que simples e rápido?

Patê de ricota

Patê de ricota é uma opção para cobertura de torradas Foto: Werther Santana | Estadão

Pode tirar da cabeça que ricota é sem graça, porque nesta receita ela fica bem diferente, já que o azeite e o requeijão light trazem um sabor todo especial para o patê. Uma ótima opção para combinar é usá-lo como cobertura para uma torrada.

Overnight oats

Overnight oats tem a base de aveia e é uma opção prática para o café da manhã Foto: Werther Santana | Estadão

Aveia, algum líquido - como iogurte natural ou leite vegetal - e granola para finalizar. Esses são os únicos três ingredientes que você vai precisar para fazer esta receita. É só misturar tudo, levar para gelar da noite para o dia e comer de café da manhã. Fantástico, né?

Suco de uva verde com água de coco

Beba este suco de uva verde com água de coco para você se manter hidratado no Carnaval Foto: Werther Santana | Estadão

Se nunca imaginou misturar suco de uva verde com água de coco, faça isto, você vai ver como dá uma combinação refrescante e muito saborosa. Além de prático, é uma alternativa para colocar dentro de uma garrafinha térmica para se hidratar enquanto dança e comemora bastante.

Açaí com banana e pasta de amendoim

Smoothie de açaí com banana e pasta de amendoim Foto: Werther Santana | Estadão

Junte açaí, banana e pasta de amendoim para fazer um smoothie delicioso, que fica com aquela bem grossinha e vai te ligar no 220 no dia daquele seu bloquinho predileto.





