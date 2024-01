Os 5 melhores PFs da zona sul de São Paulo, de acordo com chefs

Não é uma tarefa fácil encontrar e elencar os melhores PFs de São Paulo. Dá pra encontrar um em cada esquina, em todos os bairros da cidade, sem exceções. Todo lugar é lugar de prato feito. Tentando encontrar um consenso, Paladar convidou um grupo de chefs para que votassem em seus preferidos. Resultado? Mais de 30 indicações distintas, sem conseguirmos, de novo, ter um ranking. Como escolher o melhor PF de São Paulo?

A solução foi fatiar a lista dos melhores de acordo com regiões da cidade de São Paulo. Dividimos todas as escolhas dos chefs convidados e, em seguida, as separamos por regiões. Depois de falar sobre o centro de São Paulo, agora chegou a vez da zona sul, com votos de diferentes chefs, como Wanderson Medeiros, do Canto do Picuí; a confeiteira Carole Crema; José Guerra, do Dalva e Dito; Raphael Vieira, do 31 Restaurante; Fred Caffarena, do Make Hommus. Not War; e Pedro Drudi, coordenador do Centro Acadêmico de Pesquisas e coordenador do Curso de Plant Based do Le Cordon Bleu São Paulo.

Confira, a seguir, a seleção inicial de Paladar com os melhores PF da cidade de São Paulo.

De Segunda

Escolha do chef José Guerra, do Dalva e Dito, o De Segunda é um restaurante “de primeira” -- como bem disse Patrícia Ferraz em sua coluna sobre a casa. Por ali, dá para encontrar porções, pratos mais elaborados e, durante a semana, os PFs, com entrada, prato e sobremesa, pelo preço fixo de R$ 82. De entrada, você pode escolher charuto de brisket, repolho de tikka masala ou ostra com abacaxi (adicionando mais R$ 25). Para o prato principal, galeto, parmesão e brócolis ou bochecha de porco com cenouras. De sobremesa, uma das tiradas mais criativas da casa: pastel, doce de abacaxi e sorvete de caldo de cana.

Onde: R. Tamandaré Toledo, 160, Itaim Bibi Tel.: 3078-2900. De segunda a sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo só almoço. Fecha terça-feira.

A cozinha à vista é dividida pelo casal de chefs Julia Tricate e Gabriel Coelho Foto: Rubens Kato

Mila

O Mila oferece PFs de terça a sexta e apresenta opções como copa-lombo frita, lula grelhada, sobrecoxa de frango e cogumelos assados. Todos os pratos para lá de bem servidos acompanham vegetais, arroz, algum picles da semana, salada e fruta.

Onde: R. Bandeira Paulista, 1096, Itaim Bibi. 12h/15h e 19h/23h (finais de semana, 12h/16h e 19h/23h).

Hospedaria

Seja no Itaim ou na Mooca, a Hospedaria tem o PF como um de suas principais atrações -- e batizado de “rango da funça”. Servido no almoço durante a semana, a R$ 65, tem virado, arroz, tutu, couve, ovo, bisteca, linguiça e torresmo; filé de frango à milanesa com purê de batata, arroz e feijão; feijoada às quartas, estrogonofe às sextas. “O meu favorito é o picadinho da segunda-feira. Carne suculenta, arroz corretíssimo, ovo mole no ponto e farofa de farinha de milho quentinha, além da maionese de batatas, bem do jeito que minha mãe faz lá no interior”, explica o chef Pedro Drudi, que é Coordenador do Centro Acadêmico de Pesquisas e Coordenador do Curso de Plant Based do Le Cordon Bleu São Paulo.

Onde: Rua Clodomiro Amazonas, 216. 22915629, Itaim Bibi. Segunda, só almoço, das 12h às 15h. De terça a quinta, das 12h às 15h e das 18h às 22h. Sexta e sábado, das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h.

Mestiço

Dica da chef Carole Crema, o Mestiço começou com uma proposta ousada de ser um restaurante de comida tailandesa, com toques da culinária baiana, sob comando da chef Ina Abreu, que nasceu na Bahia e estudou culinária na Tailândia. No entanto, hoje, a comida é variada com toques contemporâneos. De segunda, por exemplo, é filé mignon fatiado ao molho de ostras, cogumelos e cebolinha com arroz de jasmim; de quinta, frango tailandês empanado com castanhas de caju e ravioli de queijo brie com espinafre ao molho de tomates, acompanhado de baby beef; e por aí vai. Além de saboroso, ainda é bem servido.

Onde: Rua Fernando de Albuquerque, 277, Consolação. 3256.3165. 12h/00h (sex. e sáb., 12h/01h; dom. e seg., 12h/23h).

Fachada do restaurante Mestiço. FOTO: J. F. Diorio/Estadão Foto: J. F. Diorio/Estadão

Casinha Mineira

Este endereço também foi outra escolha do chef José Guerra, do Dalva e Dito -- que dominou esta lista de restaurantes da zona sul. Fica ali na região da Bela Vista e foi fundado há mais de 20 anos. Os pratos do dia são deliciosos: desde o virado à mineira de segunda-feira, o frango assado de terça-feira ou, claro, a completa feijoada de quarta.

Onde: R. São Carlos do Pinhal, 445, Bela Vista. 3266-5208. 11h30/15h (sáb. e dom., 12h/16h).