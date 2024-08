A disparidade de riqueza entre os gêneros é um problema multifatorial que resulta de uma série de engrenagens econômicas marcadas pela escassez educacional e de oportunidades para que as mulheres possam usar os mecanismos de mercado para acumular capital.

Crescendo na Nova Zelândia, a jovem Simran Kaur observou como a falta de educação financeira limitava as suas opções para acessar um futuro próspero. "Eu tinha a percepção de que ter dinheiro era igual a ter escolhas; eu queria isso para mim e para todas as outras mulheres. Quando percebi que havia uma lacuna de gênero em investimentos, procurei na internet por uma empresa de mídia que ensinasse sobre o tema, de forma imparcial, e que não tivesse interesse no dinheiro das pessoas. Como não encontrei nada, entendi rapidamente que eu deveria criar essa comunidade", afirma a empreendedora, que fundou o "Girls That Invest", em 2020. Plataforma de mídia que inclui um podcast, newsletter e livro, Girls That Invest tem por objetivo acabar com a disparidade de riqueza ensinando mulheres de todas as idades e origens sobre investimentos e finanças de uma forma acessível, compreensível e descomplicada. O negócio de impacto oferece master classes on-line e mantém uma comunidade de apoio personalizada e com curadoria para ajudar mulheres a assumir o controle do próprio dinheiro. A iniciativa hospeda, ainda, eventos e workshops presenciais aquelas que preferem uma abordagem de aprendizagem mais prática e interativa.

Simran Kaur, fundadora da Girls That Invest, observou como a falta de educação financeira limitava as suas opções para acessar um futuro próspero. Foto: Divulgação / Cartier Women's

Segundo informações da empreendedora, entre as membros da comunidade e o público do podcast – maioria de mulheres da Geração Y – mais de 25% têm US$ 50 mil economizados e 40% mais de US$ 15 mil investidos. As cifras permitem às investidoras desenvolverem habilidades e aprendizados sobre como chegar à idade da aposentadoria com conforto financeiro.

Em 2024, Simran Kaur conquistou o Cartier Women’s Initiative Awards (Oceania) – um dos maiores prêmios globais de empreendedorismo feminino de impacto. Na cerimônia de premiação, afirmou: “Toda mulher deve ter as ferramentas e a confiança para tomar decisões de investimento informada. Mulheres financeiramente empoderadas podem ter um efeito cascata, fomentando um ambiente de crescimento financeiro em suas comunidades e inspirando uma nova geração diversa de investidores”.

Sabemos, com inúmeros exemplos, que empoderar as mulheres – especialmente as em situação de vulnerabilidade social e econômica –, resulta em uma transformação positiva na humanidade.