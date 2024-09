Renata Barbalho é de Recife, se formou na área contábil, prestou concurso público e passou. No entanto, enquanto não era chamada para ser contadora do metrô da cidade, ela decidiu fazer um mestrado na Espanha, com o intuito de se qualificar mais. Durante o mestrado, conseguiu um estágio, teve acesso ao visto de estudante e de emprego e passou a ajudar informalmente amigos no Brasil que precisavam seguir caminhos semelhantes.

A CEO da Espanha Fácil, Renata Barbalho. Foto: Hildebrando Silva/Divulgação/Espanha Fácil