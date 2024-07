Estudante investiu R$ 800 em uma food bike de comida mexicana e hoje fatura R$ 1 milhão

Lucas Brouck, um empreendedor carioca de 32 anos, encontrou sucesso com uma receita simples: comida de rua e ingredientes frescos. Esse é o conceito do Jalapeño, um restaurante tex-mex localizado na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro. O faturamento chegou a R$ 1 milhão em 2023, mas tudo começou com um investimento inicial de apenas R$ 800 em uma food bike para participar de feiras gastronômicas.

PUBLICIDADE A trajetória de Lucas se iniciou em 2016 quando ele ainda estava no mestrado de biomedicina e sua renda era somente a bolsa de estudos, na época de aproximadamente R$ 1.500. Uma amiga que estava morando na Espanha o visitou e estava procurando um restaurante diferente. “Ela queria uma comida de rua gostosa, fresquinha, com uma atmosfera despojada, como é comum fora do Brasil, mas que não existia no Rio de Janeiro”, lembra Lucas. O empresário conta que assim nasceu o Jalapeño, a partir de uma food bike itinerante em feiras gastronômicas no Rio de Janeiro. A marca começou no modelo “monte o seu burrito”, sempre mantendo as raízes culturais e gastronômicas da culinária tex-mex, sem abrasileirar as receitas e os preparos.

No primeiro evento de que participou com a food bike, a empresa ainda nem tinha constituído CNPJ. Brouck comprou os insumos no cartão de crédito, torcendo para vender tudo e, assim, ter condições de pagar a fatura. Durante um pouco mais de um ano, os eventos itinerantes foram o palco de suas vendas.

“Era como se fosse um ‘Subway’ de comida mexicana nas feiras. O cliente podia escolher entre 3 opções de proteína, algumas saladas, molhos e os carboidratos base, que eram arroz com limão e coentro e frijoles, um feijão bem cremoso e tempero tipicamente mexicano”, conta.

O burrito do restaurante Jalapeño se destaca-se especialmente com o recheio tradicional de chilli com carne. Foto: Divulgação/Jalapeño

“No início, todos os preparos eram feitos na cozinha da casa da minha mãe e de primeiro momento eu lembro que ela ficou bem brava. Conforme a marca cresceu, o espaço ficou apertado.”

Brouck lembra que a frequente participação em feiras às vezes resultava em prejuízo devido às altas taxas de participação e dias chuvosos, nos quais não vendia nada. “Foi um fator decisivo para migrarmos para o delivery”, revela.

Publicidade

Sociedade para ampliar o negócio

Gustavo Romano e Flávio Bittencourt entraram na sociedade a partir desta fase. Ao apostar no delivery, ele convidou Romano para ser seu sócio. Bittencourt chegou depois, quando demonstrou interesse em abrir um negócio na área de alimentação e também foi convidado.

“Hoje nos dividimos entre operação de loja, fábrica e franqueadora: Flávio na parte administrativa e financeira, Gustavo na parte operacional e eu fazendo valer nossa visão”, diz o idealizador da Jalapeño.

Entre as comidas mais populares do Jalapeño, estão o taco, o burrito e a quesadilla, sendo o burrito o grande campeão de vendas. O burrito destaca-se especialmente com o recheio tradicional de chilli com carne, que conquistou o paladar dos clientes e se tornou o carro-chefe do restaurante.

“Vendemos mais de mil burritos por mês. Nos dias de taco em dobro, chegamos a vender 100 tacos por dia”, revela Brouck.

Lucas Brouck, do restaurante Jalapeño. Foto: Divulgação/Jalapeño

Loja física pensada para virar franquia

PUBLICIDADE O empresário conta que chegou o momento em que o espaço físico deixou de ser apenas uma possibilidade para se tornar uma necessidade real para a marca. Vislumbrando o crescimento do negócio a médio e longo prazo, os sócios concordaram com a ideia. Em 2022, eles inauguraram a primeira loja na Taquara. “Adotamos o conceito fast-casual, um equilíbrio entre fast-food e restaurante formal. Assim, no Jalapeño, oferecemos atendimento direto no balcão, mesas na calçada e seis lugares no balcão interno, além de serviços de delivery e retirada.” O investimento inicial foi de R$ 70 mil em um espaço de 32 m², projetado desde o início com expansão futura com franquias.

Publicidade

“A loja foi concebida para ser eficiente e focada em delivery e autoatendimento, exemplificando aos futuros franqueados como operar com custos reduzidos de obra e equipe”, diz.

“Atualmente, nossa loja modelo conta com 4 funcionários, o que representa uma de nossas vantagens competitivas. Ao todo, incluindo loja, fábrica e sede da franquia, temos uma equipe de 6 pessoas, além dos sócios atuando ativamente”, destaca Brouck.

Foi em fevereiro deste ano que Brouck e os sócios oficializaram a entrada no sistema de franchising, com a formatação da franquia concluída e planos de expansão. “Nosso objetivo é abrir 5 lojas na cidade até 2024 e expandir para novas áreas do Rio, como zonas norte e sul.”

Avaliação dos clientes

A Jalapeño recebeu uma classificação média de 4,7 de 5 estrelas no Google, com mais de 70 avaliações até a publicação desta matéria. Todos os comentários foram positivos, destacando a qualidade dos produtos.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

No site Reclame Aqui, não há registro de reclamações sobre o estabelecimento.

Especialista destaca a importância da pesquisa de mercado

Bruno Lopes, gestor de alimentos e bebidas do Sebrae, oferece dicas práticas para quem quer iniciar ou expandir um negócio de comida mexicana autêntica e atraente. Ele destaca a importância de começar com uma pesquisa detalhada sobre a cultura e gastronomia mexicanas, explorando receitas tradicionais e ingredientes genuínos para criar um menu de qualidade. Além disso, sugere considerar fusões culinárias para inovação.

Publicidade

Para encontrar ingredientes autênticos, Lopes recomenda iniciar com pesquisas online e visitas a feiras e mercados especializados. Consultar consulados e embaixadas também pode facilitar o contato com fornecedores certificados do México.

Quanto ao delivery, ele enfatiza a necessidade de escolher uma área de entrega que preserve a qualidade dos alimentos e investir em embalagens adequadas. É essencial uma gestão eficiente de pedidos e parcerias com entregadores locais para garantir um serviço rápido e confiável.

No que diz respeito ao marketing digital, ele sugere usar redes sociais de forma estratégica, publicando fotos e vídeos atraentes e respondendo rapidamente aos comentários dos clientes.

Reconhecer e resolver problemas de forma transparente ajuda a melhorar continuamente a experiência do cliente e preparar o caminho para o crescimento do negócio de comida mexicana.

Veja dos dados de franquia da Jalapeño