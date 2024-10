É claro que não existe uma fórmula mágica para ter um negócio de sucesso. O CEO da Cacau Show, Alê Costa, por exemplo, ressalta como a jornada será sempre desafiadora. E o empreendedor precisa saber como passar por essas situações.

Mesmo havendo inúmeras maneiras de prevenir que problemas aconteçam, não há nada garantido quando o assunto é empreendedorismo. O risco é inerente ao negócio. Assim como em investimentos financeiros - até mesmo em renda fixa. O importante é que o empreendedor esteja preparado e ciente de como abordar diferentes situações.

O que diferencia um empreendedor de sucesso?

PUBLICIDADE “Manter a alegria e o entusiasmo pode transformar até os momentos difíceis em oportunidades de crescimento. Ao encarar os obstáculos com leveza e otimismo, você não apenas fortalece seu próprio espírito, mas também inspira sua equipe e cria um ambiente onde a superação é celebrada”, resume Costa. O Estadão conversou com especialistas e pediu para CEOs do mercado de franquias estabelecidas no Brasil darem dicas de como criar e tocar um negócio de sucesso.

Da esquerda para a direita, os CEOs de Cacau Show, Alê Costa, Milky Moo, Lohran Soares, e aiqfome, Igor Remigio Foto: Lailson Santos/Divulgação Cacau Show; Thiago Daher/Divulgação/Milky Moo e Divulgação/aiqfome

A importância da gestão financeira no empreendedorismo

O primeiro ponto, de acordo com Sebrae-SP, Contabilizei e 300 Consultoria, é saber o mínimo sobre gestão. Isso inclui de fluxo de caixa e capital de giro até legislação. “Se não entender sobre o Código de Defesa do Consumidor ou sobre como funciona a CLT, vai ter problemas”, explica o vice-presidente de consultoria da 300 Ecossistema de Alto Impacto, Lucien Newton.

Além disso, segundo ele, é essencial projetar cenários conservadores - mais “pé no chão”. Isso vai servir para que o empreendedor não tenha tantas surpresas, como faturamentos mais baixos ou até mesmo custos mais altos - até atingir o chamado ponto de equilíbrio. “Menos emoção e mais razão. Claro que não existe só razão, mas tem que balancear bem.”

O papel do plano de negócios no sucesso empresarial

Um outro ponto que vale ressaltar, segundo o consultor de negócios do Sebrae-SP Anderson Barbosa, é conhecer bem o mercado no qual vai entrar e se planejar.

Isso porque, tendo um bom plano de negócios, entendendo o público-alvo e quais são as dores daqueles clientes, é possível traçar estratégias melhores e, consequentemente, criar uma conexão maior com as pessoas. Além, claro, de conhecer os concorrentes.

“Tem que avaliar tudo, o externo e o interno também, olhar para si mesmo. Fazer reflexões que mostrem como é o perfil empreendedor. E conseguir desenvolver comportamentos necessários para o empreendimento”, diz o porta-voz do Sebrae-SP.

O vice-presidente executivo de operações da Contabilizei, Guilherme Soares, completa que escutar o cliente e se fazer ser visto também tendem a tornar essa trilha no empreendedorismo mais eficiente.

“Liga para eles. Escute do que gostaram ou não. Aceite sugestões e informe os clientes que aquilo foi acatado pela empresa. E use ferramentas gratuitas online para marketing e para a parte fiscal. Tem muita empresa que faz isso de graça ou com um volume inicial gratuito”, conclui.

CEOs dão dicas para o sucesso

Confira, a seguir, três dicas de cada executivo que participou da reportagem.

As opiniões vão desde elementos básicos, como entender como separar as contas de pessoa física e pessoa jurídica, até retenção de talentos e a paixão pelo negócio.

Alê Costa, CEO da Cacau Show (chocolates)

Coloque amor em tudo que faz . O sucesso de qualquer negócio começa com a paixão pelo que se faz. Quando você coloca amor no que oferece ao mercado, esse sentimento é percebido por clientes, parceiros e colaboradores.

. O sucesso de qualquer negócio começa com a paixão pelo que se faz. Quando você coloca amor no que oferece ao mercado, esse sentimento é percebido por clientes, parceiros e colaboradores. Transforme o ordinário em extraordinário . Todo grande empreendedor tem a capacidade de ver o potencial em coisas simples e transformá-las em algo memorável. Procure maneiras de surpreender seu público e oferecer mais do que eles esperam.

. Todo grande empreendedor tem a capacidade de ver o potencial em coisas simples e transformá-las em algo memorável. Procure maneiras de surpreender seu público e oferecer mais do que eles esperam. Encare os desafios com alegria. A jornada empreendedora é cheia de desafios, mas manter a alegria e o entusiasmo pode transformar até os momentos difíceis em oportunidades de crescimento. Ao encarar os obstáculos com leveza e otimismo, você não apenas fortalece seu próprio espírito, mas também inspira sua equipe e cria um ambiente onde a superação é celebrada.

Lohran Soares, CEO da Milky Moo (milkshakes)

Saiba onde quer chegar . Saber onde você quer estar, onde você enxerga a empresa no curto, médio e longo prazo. E o empreendedor deve se lembrar disso todos os dias, sempre, tendo consistência na rotina. Ser fanático, porque, em toda grande companhia, um dos diferenciais é a entrega incessante. Resumindo: traçar o destino final e lembrar disso a todo momento.

. Saber onde você quer estar, onde você enxerga a empresa no curto, médio e longo prazo. E o empreendedor deve se lembrar disso todos os dias, sempre, tendo consistência na rotina. Ser fanático, porque, em toda grande companhia, um dos diferenciais é a entrega incessante. Resumindo: traçar o destino final e lembrar disso a todo momento. Seja um bom líder . Ser humano é prioridade. Ser um bom líder, saber se comunicar bem com as pessoas, ser um bom ouvinte e liderar com empatia. Dá para ser feliz trabalhando, sim.

. Ser humano é prioridade. Ser um bom líder, saber se comunicar bem com as pessoas, ser um bom ouvinte e liderar com empatia. Dá para ser feliz trabalhando, sim. Inove. Se você inova uma vez, todo mundo te imita. Se você inova pela segunda vez, todo mundo te imita. Mas, se você tem a cultura da inovação, ninguém te acompanha. É pensar em ser pioneiro sempre e tentar chegar na frente.

Igor Remigio, CEO do aiqfome (delivery de comida)

Ninguém nasce com DNA empreendedor . Quando você entende isso, a ficha de que empreender é uma habilidade possível de desenvolver finalmente cai e você percebe que 90% do seu sucesso é feito de habilidade, esforço, saber aproveitar boas oportunidades e treino. Apenas 10% são sorte/bênção.

. Quando você entende isso, a ficha de que empreender é uma habilidade possível de desenvolver finalmente cai e você percebe que 90% do seu sucesso é feito de habilidade, esforço, saber aproveitar boas oportunidades e treino. Apenas 10% são sorte/bênção. Autoconhecimento é uma arma essencial . Saiba no que você é muito bom, no que você é médio e no que você é ruim. Então, coloque 200% de esforço no que você faz muito bem e cerque-se de pessoas que dominam as outras coisas. Afinal, empreender não é algo que se faça sozinho.

. Saiba no que você é muito bom, no que você é médio e no que você é ruim. Então, coloque 200% de esforço no que você faz muito bem e cerque-se de pessoas que dominam as outras coisas. Afinal, empreender não é algo que se faça sozinho. Lucro é muito importante, mas não é tudo. Se você trabalhar visando apenas isso, vai transformar processos e pessoas em apenas mais um degrau. Ser um bom empreendedor significa ter relações sinceras com quem você encontrar pelo caminho - sejam do seu time ou do seu concorrente.

Guilherme Lemos, CEO do Grupo Rão (alimentação)