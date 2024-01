Quanto custa comprar uma franquia de açaí? Será que vale a pena? E quais as principais características desse negócio? O Estadão conversou com o Sebrae-SP para entender as vantagens e os cuidados do setor.

PUBLICIDADE Além disso, veja também opções de franquias de açaí, com investimento inicial partindo de R$ 150 mil e expectativas de faturamento de até R$ 97 mil por mês. O valor de investimento inicial em uma franquia de açaí, como em qualquer segmento, vai variar de acordo com alguns fatores como a cidade em que a unidade está estabelecida e o local do ponto físico - que pode ser mais caro ser for em uma região central ou em um shopping, por exemplo.

Segundo o vice-presidente de consultoria do Grupo 300 Ecossistema de Alto Impacto, Lucien Newton, um detalhe faz com que unidades do gênero não saiam por menos de R$ 150 mil: maquinário.

O equipamento, além de específico para o setor, é caro. E tende a deixar os valores que precisam ser desembolsados um pouco mais elevados. São itens como geladeiras, freezers e câmaras frias, que podem ser utilizadas para que o estoque seja mantido por mais tempo, mitigando perda de qualidade.

Além disso, pontos como marca, atratividade, apelo comercial, tecnologia oferecida e desenho arquitetônico dos layouts internos das unidades também acabam por fazer a diferença na hora da precificação.

Logística é um ponto de atenção no negócio de açaí

O primeiro ponto a prestar atenção é a logística. O açaí é a principal matéria-prima, mas não a única. Existem inúmeras possibilidades de coberturas e ornamentos alimentares, por exemplo, que também vão demandar muito cuidado.

Qual o valor de uma franquia de açaí? Saiba se vale a pena para você. Foto: lukesw - stock.adobe.com

“Antes, a necessidade de estoque era um pouco maior, porque as dificuldades para fazer com que algo chegasse do ponto A ao ponto B eram maiores. Hoje, eventualmente, dá até para comprar de acordo com a demanda do dia”, explica o consultor de negócios do Sebrae-SP Artur Shoiti Takesawa.

Para fazer isso de maneira eficiente, o empresário deve saber com precisão o fluxo de vendas do negócio. Um estoque mal feito pode ser prejudicial e até mesmo causar a quebra de um empreendimentos. Portanto, saber comprar a quantidade certa é essencial para o bom funcionamento do negócio.

Além disso, é obrigatório que o empresário tenha ciência da sazonalidade. Existem dois tipos de sazonalidade diferentes. A semanal, com vendas mais robustas entre quinta-feira e domingo, e a anual, com as diferentes estações. Tudo isso influencia, inclusive, na compra de insumos.

“Em períodos de inverno, por exemplo, o faturamento pode cair em mais de 50%. Então, o empreendedor precisa de estratégias para que isso não quebre o negócio”, diz Takesawa.

Como se destacar em um negócio

Identificação visual: trabalhe bem a marca - na loja, nas mesas, nos uniformes e copinhos. Deixe claro onde a pessoa está consumindo;

Apresentação do produto: saber “encher os olhos” do cliente vai fazer toda a diferença na hora de ele voltar com a família, por exemplo. O local terá potencial de virar um ponto de encontro;

Valorize a experiência: o cliente sempre vai querer ser bem atendido - o que envolve higiene do local, educação e, principalmente, qualidade dos produtos ofertados. “Certifique-se de que as frutas são frescas e não de três dias atrás, sem cor”, completa Takesawa.

