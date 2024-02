Quais são as 50 maiores franquias do Brasil? Veja o ranking

O que acaba fazendo com que este tipo de franquia, complementa Newton, seja muito atrativa para empreendedores com perfil um pouco mais conservador. “É um modelo para um empreendedor que não tem tanta ambição, tanta fome e vontade de ganhar muito dinheiro”, complementa.

Além disso, existe um outro ponto de atenção: payback, ou prazo de retorno. De acordo com as informações enviadas pelos Correios, o retorno do investimento acontece em um período de até 10 anos - o que pode ser considerado alto no ramo de franchising.

E, no caso de uma loja da estatal, o ponto físico é muito importante e tem grande peso no desempenho do franqueado, ressalta Lucien.

“É preciso ter um estudo de mercado, com base no fluxo de população, para justificar a operação naquele local.”

Um bom ponto, com fluxo maior de pessoas, pode reduzir o prazo de retorno.