Com eles, há dois planos possíveis para vendas. Sendo que ambos contam com comissão para a Amazon, que varia de 9% a 15%, de acordo com a categoria do produto.

gratuito pelo período de 12 meses e, depois, tem um custo mensal de R$ 19 Individual: não tem mensalidade, mas conta com uma taxa adicional de R$ 2 por item vendido

Pode haver também custo com a parte logística, que vai variar desde a modalidade escolhida até o tamanho do produto comercializado. Informações sobre este tema podem ser encontradas diretamente no site da empresa.

No caso do Mercado Livre não há cobrança de mensalidade ao empreendedor. As taxas ocorrem sempre após a venda, variando de acordo com a categoria do anúncio. São atualmente 3,2 milhões de vendedores, com 456 milhões de anúncios ativos. Por segundo, afirma a plataforma, são mais de 600 visitas e 45 compras realizadas, em média. Existirá taxa, porém, caso o usuário opte por um serviço de logística do ML - como é o caso do full, que facilita as entregas. Para informações adicionais, basta acessar a página especializada do site.