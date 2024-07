Rede de franquias de comida japonesa tem 44 lojas e fatura R$ 72 milhões; veja quanto custa investir

Aos 39 anos, Fábio Bindes divide seu tempo entre sanduíches, sushis, redes sociais e mentorias para outros restaurantes. Ele começou sua carreira como franqueado da rede Subway aos 22 anos, mas em 2008 decidiu criar sua própria marca de alimentação, a Sushiloko, em Brasília. Atualmente, a rede possui 44 unidades e encerrou 2023 com um faturamento de R$ 72 milhões.

PUBLICIDADE Para lançar sua própria marca de comida japonesa, Fábio Bindes convidou Lucas Espíndola para ser seu sócio. “No início, a marca era bastante amadora, tanto pela nossa pouca idade quanto pela falta de investimento. Compartilhamos a cozinha do Subway para testar o negócio com os clientes. Após alguns meses, conseguimos investir R$ 50 mil e abrir um quiosque no Shopping Deck Norte, onde estamos até hoje”, explica Bindes. A Sushiloko nasceu com o objetivo de oferecer um cardápio mais completo que as temakerias tradicionais de Brasília na época. O cardápio é variado e inclui temakis, sashimis, hot rolls e combos, que são o carro-chefe da rede.

“Eu lembro que, no início, era muito difícil encontrar restaurantes de comida japonesa em Brasília, eram sempre os mesmos lugares. Por isso, decidimos trazer combos variados para o nosso cardápio, que continuam a ser um sucesso até hoje.”

Expansão para as franquias

O empresário conta que em 2010 a Sushiloko começou a franquear, com duas lojas próprias já em funcionamento. A expansão inicial focou em Brasília, onde atualmente estão 24 das 44 unidades da rede. A marca é hoje a maior rede de comida japonesa no Distrito Federal.

A expansão para além do Centro-Oeste ganhou força após a recuperação financeira dos impactos da pandemia, em meados de 2022.

Fábio Bindes, criador da Sushiloki, de Brasília. Foto: Divulgação/Sushiloko

Estratégias para o faturamento

Para impulsionar o crescimento da rede, o empreendedor optou por trazer todo o marketing do negócio para dentro, dispensando a agência contratada anteriormente e centralizando o marketing digital da marca. A estratégia foca em postagens patrocinadas e direcionadas, resultando em impactos positivos. Ao longo de seis anos, estima-se que Bindes tenha investido mais de R$ 3 milhões nessa iniciativa.

Diferentemente das tendências atuais no franchising, que concedem mais liberdade aos franqueados para gerir suas próprias redes sociais e campanhas locais, a Sushiloko adota uma abordagem centralizada.

As contas no Instagram, por exemplo, são segmentadas por cidade, não por loja, sendo todas as postagens feitas pela franqueadora.

Esse esforço é suportado pelo fundo de promoção da rede, correspondente a aproximadamente 2% do faturamento das unidades.

“Os franqueados não necessitam do know-how em marketing, podendo focar no dia a dia da loja, na qualidade dos produtos e no atendimento ao cliente. A responsabilidade pela comunicação é totalmente minha,” afirma Bindes.

Avaliação dos clientes

PUBLICIDADE A Sushiloko recebeu uma classificação média de 4,5 de 5 estrelas no Google, com mais de 4 mil avaliações até a publicação desta matéria. A maioria dos comentários foi positiva, destacando a qualidade dos produtos. No Reclame Aqui, a empresa recebeu um total de 101 reclamações, com uma média de avaliação de 6 de 10, e respondeu a 89,1% delas. A maioria das queixas refere-se à demora ou atraso na entrega. Ao ser questionado sobre o assunto, o empresário explicou que a maioria das reclamações são feitas diretamente no iFood. Ele destacou que estão constantemente trabalhando para otimizar tanto a entrega quanto o tempo de preparo no restaurante, visando reduzir o tempo de espera dos clientes.

Comida asiática tem desafios específicos, diz especialista

Investir em um restaurante de comida asiática apresenta desafios únicos, principalmente devido à natureza dos ingredientes.

Bruno Lopes, gestor de alimentos e bebidas do Sebrae, destaca que o acondicionamento adequado dos alimentos é crucial, especialmente porque a culinária asiática envolve o uso de alimentos crus, como peixes e frutos do mar.

“Os alimentos devem ser mantidos em locais bem vedados, isolados de outros ingredientes e em temperaturas específicas”, afirma Lopes.

Além disso, encontrar fornecedores que entreguem ingredientes frescos e que sigam as regras sanitárias de guarda e transporte é essencial para manter a qualidade.

Para garantir a autenticidade e a qualidade dos ingredientes, Lopes recomenda práticas de armazenamento adequadas e a seleção rigorosa de fornecedores.

“Deve buscar alimentos com verificação de qualidade e preferir ingredientes de locais de origem, sejam nacionais ou importados”, explica. Estabelecer parcerias com fornecedores reconhecidos pela qualidade dos seus produtos é fundamental.

As regulamentações sanitárias e de segurança alimentar devem ser rigorosamente observadas. Lopes destaca as boas práticas de fabricação (BPF) e o sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle (HACCP) como essenciais para garantir a segurança dos alimentos.

Além disso, as regras de rotulagem e informação nutricional e a gestão de resíduos são áreas de atenção importantes para os empreendedores do setor.

A culinária asiática utiliza ingredientes específicos, como molhos, especiarias e vegetais, que podem não ser comuns em outras cozinhas. “O empreendedor precisa desenvolver um cardápio mais complexo e ter uma gestão diferenciada”, afirma Lopes.

