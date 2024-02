Diego Ventura, 39, e Carleise Gambini, 34, de Itajaí (SC), abandonaram suas carreiras para apostar no empreendedorismo, utilizando a reserva financeira que haviam guardado até 2020. Optaram por investir em lavanderias de autoatendimento, resultando na criação da Aquamagic.

PUBLICIDADE O investimento inicial de R$ 150 mil gerou um faturamento de aproximadamente R$ 2,5 milhões em 2023, com a projeção de alcançar R$ 20 milhões neste ano. O faturamento médio mensal por unidade é estimado em R$ 20 mil, e o lucro, em R$ 10 mil Diego acumulava uma década de experiência na área de comércio exterior, quando Carleise se demitiu de um cargo de confiança como assistente na Promotoria de Justiça no Ministério Público de Santa Catarina em outubro de 2019.

Casal investiu em lavanderia self-service na pandemia, e hoje fatura R$ 2,5 mil Foto: Divulgação/Aquamagic

Originalmente, ela tinha a intenção de conquistar um cargo público por meio de concurso. O casal, que também dava aulas particulares de matemática, poupou o suficiente para permitir que Carleise se dedicasse aos estudos sem a necessidade de trabalhar.

Pandemia impulsionou ideia de lavanderia que funciona sozinha

No entanto, com a pandemia de covid, os concursos foram suspensos. “Começamos a reavaliar nossos objetivos de vida”, recorda Diego.

Na busca por outra alternativa, a decisão de empreender surgiu quando, nesse meio tempo, o casal não encontrou opções para lavar roupas fora de casa, em Itajaí. Assim, eles resolveram investir em uma lavanderia de autoatendimento.

A inauguração da primeira unidade ocorreu em 31 de outubro de 2020, na cidade onde moravam, com os R$ 150 mil sendo destinados a adaptações na loja, aquisição de equipamentos, sistema de pagamento, estoque inicial e identidade visual. Em dezembro, abriram uma segunda loja.

Atualmente, a Aquamagic possui 100 lojas operando em 21 estados e no Distrito Federal, responsáveis pelo faturamento em torno de R$ 2,5 milhões em 2023. Carleise e Diego permanecem com as duas lojas próprias em Itajaí, e as outras são franquias. A meta para 2024 é encerrar o ano com 250 unidades e uma receita de R$ 20 milhões.

CEOs da Aquamagic, Diego Ventura e Carleise Gambini, abandonaram carreiras para empreender na pandemia Foto: Johnny Roedel

Home office na lavanderia para atrair clientes na pandemia

Surgido durante a pandemia, o empreendimento do casal capitalizou a ascensão do home office, introduzindo o conceito de “laundry office”.

Cerca de 95% das unidades da Aquamagic oferecem ambientes climatizados com bancadas, cadeiras, tomadas e wi-fi para otimizar o tempo de espera de lavagem e secagem das roupas, que é de 1h15.

Nesses espaços, as pessoas têm a comodidade de trabalhar, estudar ou se entreter. “Já presenciamos professores dando aulas, alunos assistindo aulas, pessoas atualizando e-mails, realizando diversas atividades”, destaca Carleise.

Unidades maiores oferecem comodidades adicionais, como o Espaço Kids equipado com brinquedos, além de estantes destinadas à troca de livros.

O público da rede de lavanderias é majoritariamente masculino, com idades entre 25 e 45 anos. “É a faixa etária da correria, dos que trabalham o dia todo e ainda têm que fazer mercado, cuidar dos filhos, ir à academia. Um público com o tempo cada vez mais escasso, morando em ambientes cada vez menores”, analisa Diego.

Lavanderia enfrentou desconhecimento e cresceu com franquia

Inicialmente, a falta de familiaridade dos brasileiros com o modelo de negócio foi desafiadora. “Até hoje, a nossa maior dificuldade é mudar a cultura de lavar roupa em casa. O brasileiro é materialista, sempre busca ‘ter’, mas queremos mostrar que é benéfico usufruir de serviços coletivos”, diz Carleise.

À medida que o entendimento sobre o empreendimento se disseminou, a percepção de sua replicabilidade cresceu. Em abril de 2022, a Aquamagic evoluiu para uma franqueadora, marcando o início de um crescimento significativo.

Em 2023, o número de lojas da marca saiu de 10 para 100, quintuplicando o faturamento que até então se matinha em torno de R$ 500 mil anuais.

Para 2024, o objetivo é alcançar todos os estados brasileiros. “Já estamos presentes em 21 estados e no Distrito Federal, então estamos quase lá. Inicialmente pensamos em expandir localmente, principalmente em Santa Catarina, onde temos mais unidades, mas rapidamente nos estendemos de norte a sul do país”, afirma Diego.

O valor do serviço para o cliente varia de R$ 16 a R$ 18, a depender da cidade.

A Aquamagic fornece produtos como sabão e amaciante inclusos, com acionamento automático. “Basta colocar a roupa na máquina”, explica Carleise.

Especialista analisa se vale a pena ter uma lavanderia

Com o lançamento de imóveis pequenos, este é um bom momento para investir em uma franquia de lavanderia de autoatendimento, afirma a consultora de negócios do Sebrae-SP Sandra Fiorentini.

“É uma tendência para atender o crescente mercado de jovens que vivem em pequenos estúdios e quitinetes, entre 25 m² a 40 m², sem área para lavanderia”, aponta.

Segundo Sandra, o investimento nesse tipo de negócio tem um retorno médio de 20% a 35%. A taxa de sucesso do negócio é de aproximadamente 95%, se for administrado adequadamente.

Além de o investimento em geral não ser muito alto, ela ressalta ainda a flexibilidade de gerenciamento e a economia com a mão de obra, uma vez que o próprio cliente realiza o trabalho.

A consultora do Sebrae-SP sugere que o investidor instale a unidade, para a qual 20m² são suficientes, em local de fácil acesso e grande circulação de pessoas, especialmente próximo às regiões onde ficam concentrados pequenos apartamentos — ao lado de estações de metrô e faculdades, por exemplo. Lembra também de consultar a validade dos alvarás de funcionamento e vigilância sanitária e regularizar o IPTU.

No entanto, a possível necessidade de reforma hidráulica chama a atenção: o negócio demanda um sistema de captação e esgotamento de água. Também é necessário verificar a instalação energética. “São maquinas industriais, com maior consumo de energia”, diz.

Geralmente enquadrada como microempresa, a franquia de lavanderia de autoatendimento pode ser tributada pelo Simples Nacional, um regime de impostos simplificado exclusivo para as pequenas empresas que faturam até R$ 4,8 milhões anuais. “É vantajoso, porque o pequeno empreendedor precisa considerar a carga tributária ao investir em uma franquia”, sinaliza Sandra.

Com ambientes que permitem que o cliente trabalhe com o seu notebook, por exemplo, Sandra resume esse tipo de negócio em uma palavra: “conveniência”. “É muito forte nos Estados Unidos; no Brasil, está chegando, e a tendência é ficar”, afirma.

Custos e faturamento estimado da Aquamagic

Investimento inicial estimado*: partir de R$ 179.000

Faturamento médio mensal: R$ 20.000

Lucro médio mensal: R$ 10.000

Prazo de retorno: 24 a 30 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Taxas/Royalties mensais 5% sobre o faturamento bruto (mínimo de R$ 600) e 2% de Fundo de Propaganda Nacional sobre o faturamento bruto (sem valor mínimo)

*Investimento inicial inclui taxa de franquia e instalação