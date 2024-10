Após enfrentar um atraso salarial de três meses, o engenheiro ambiental Cirano Ribeiro, de 36 anos, decidiu apostar em sua paixão pelo hambúrguer e criou a rede Meatz Burger, que hoje tem 20 lojas próprias em cinco estados e no DF e faturou R$ 45 milhões em 2023.

Da paixão pela gastronomia ao empreendedorismo

PUBLICIDADE Apesar da formação na área ambiental, ele sempre teve uma forte ligação com a gastronomia, influenciado pelos pais, que trabalham em hotelaria e culinária. A pressão financeira o levou a deixar a profissão e a investir no ramo de alimentos. “A consultoria em que trabalhava atrasou meu salário por três meses. As contas passaram a se acumular, e eu precisava tomar uma decisão”, relembra.

Com um orçamento limitado, Cirano investiu R$ 20 mil em um pequeno trailer para vender hambúrgueres em Águas Claras, no Distrito Federal.

“Não tinha dinheiro para comprar um food truck completo, que custava cerca de R$ 200 mil. Então, vendi meus equipamentos esportivos, comprei um trailer e, com a ajuda de um serralheiro, o adaptei. Investi tudo o que tinha, mas mesmo assim precisei simplificar”, explica.

Um cardápio simples e a receita do sucesso

A operação começou com um cardápio enxuto, centrado no “Basic Burger”, que hoje é conhecido como “Classic”. Uma estratégia de priorizar qualidade e simplicidade rendeu resultados. Em apenas três meses, o trailer faturou R$ 15 mil por mês.

“As pessoas apreciam novidades, mas a preferência é pelos clássicos. Mantivemos um cardápio simples, com carne fresca e de qualidade, o que fez com que os clientes voltem várias vezes por semana”, detalha.

Cirano Ribeiro, fundador do Meatz Burger. Foto: Divulgação/Klacius Ank

A expansão da Meatz Burger

Entre 2015 e 2017, Cirano operou o trailer sozinho, mas o sucesso o motivou a expandir. Uma conversa com um motoboy o levou a investir no delivery, e logo ele estava entregando hambúrgueres em toda Brasília. O próximo passo foi abrir sua primeira loja física na Asa Sul.

Com o negócio se mostrando sustentável, seu irmão sugeriu abrir uma unidade em Belo Horizonte (MG), onde morava. Ao longo dos anos, amigos e familiares de Cirano também manifestaram interesse em administrar novas lojas.

Em pouco tempo, a empresa cresceu para 20 unidades, todas próprias e em parceria com conhecidos. A marca está presente no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas.

“Cada loja tem um sócio operador, o que foi fundamental para o crescimento da rede”, afirma Ribeiro.

A rede vende cerca de 90 mil hambúrgueres por mês. A receita de 2023 chegou a R$ 45 milhões.

“Nosso hambúrguer de bacon é o carro-chefe e representa mais de 60% das vendas”, destaca o empresário. Além do cardápio tradicional, Cirano aposta em inovações pontuais, como o “Chocoze” — um hambúrguer com brownie, criado para o Dia do Chocolate, que conquistou os clientes mais curiosos e permaneceu no cardápio.

Início das franquias dos hambúrgueres Meatz

O modelo de negócios da Meatz Burger é baseado em sócios operadores, o que, segundo a empresa, dá padronização e qualidade nas unidades.

Cirano afirma que o crescimento da marca foi cuidadoso e planejado, sem pressa para se expandir além da capacidade da empresa. “Crescemos com cautela. Não queríamos perder a essência da nossa marca”, ressalta.

Em 2024, a Meatz Burger se prepara para entrar no mercado de franquias, com um modelo focado em delivery de rua. “Formatamos o processo da franquia e vamos lançá-lo neste mês. Queremos fortalecer nossa presença nas cidades onde já estamos e expandir para novos mercados, como o Rio de Janeiro”, revela Ribeiro. A expectativa é encerrar o ano com 29 unidades e uma receita de R$ 60 milhões.

Segundo o empresário, a prioridade são cidades onde já há unidades operando, além de novas entradas em grandes centros, como São Paulo e Curitiba. "Percebemos que a média de faturamento das lojas em cidades com mais de uma unidade é muito superior. O reconhecimento da marca é maior e isso impulsiona as vendas", explica. Franquia da Meatz Burger Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil

Taxa de franquia: R$ 50 mil

Faturamento médio: R$ 240 mil

Previsão de retorno: 32 meses

Número de funcionários: a partir de 10

Royalties: 5%

Fundo de Propaganda (FPP): 2% Avaliação de clientes O Meatz Burger recebeu uma classificação média de 4,8 de 5 estrelas no Google, e teve mais de 20 mil avaliações até a publicação desta matéria. Nos comentários, os clientes destacam a qualidade do atendimento, dos produtos e o ponto da carne. Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa. No iste Reclame Aqui, a rede obteve uma nota de 7,7 de 10, com 55 reclamações registradas. A empresa respondeu a 96,4% dessas queixas, a maioria relacionada à demora nas entregas.

Em resposta às reclamações, o empresário afirma que prioriza a qualidade do atendimento e que, nos casos de atrasos, a equipe se desculpa e convida os clientes a visitarem o local pessoalmente.

Especialista revela dicas para se destacar no mercado de hamburguerias

Para iniciar um negócio no ramo de alimentos, como uma hamburgueria, é crucial realizar uma pesquisa de mercado abrangente. Bruno Lopes, gestor de alimentos e bebidas do Sebrae, destaca que essa etapa permite compreender profundamente o mercado, identificar nichos não explorados e analisar a concorrência.

Além disso, conhecer o público-alvo é essencial para desenvolver produtos e serviços que atendam suas expectativas e necessidades, resultando em uma tomada de decisão mais assertiva e na redução de riscos.

Definir um menu atrativo é outro ponto fundamental. Lopes sugere buscar ingredientes frescos e manter consistência na preparação dos pratos.

O menu deve refletir a identidade e o conceito do restaurante, além de apresentar um design atrativo e fácil de ler, com descrições claras e tentadoras dos hambúrgueres e acompanhamentos oferecidos.

No contexto das tendências atuais no mercado de hambúrgueres, destaca-se o crescimento das opções vegetarianas e à base de plantas. Hambúrgueres feitos com ingredientes como soja, grão-de-bico e lentilhas são cada vez mais populares.

Ingredientes exóticos e superalimentos, como quinoa, beterraba e cogumelos, também têm conquistado espaço, assim como a busca por alimentos sustentáveis e opções mais saudáveis, como hambúrgueres low-carb e com menos sódio.

Oferecer opções vegetarianas e veganas no menu não é apenas uma tendência, mas uma estratégia importante para atrair um público diversificado e atender à crescente demanda por alternativas alimentares mais saudáveis e sustentáveis.

Além de ampliar o público-alvo, essa prática posiciona o negócio como inovador e alinhado às preocupações ambientais contemporâneas.

Por fim, para aumentar a visibilidade do negócio, Bruno Lopes enfatiza a importância das redes sociais. Entender o público-alvo e escolher as plataformas adequadas são passos iniciais cruciais.

Publicar conteúdos relevantes, como fotos e vídeos de qualidade dos produtos e do ambiente do restaurante, ajuda a engajar seguidores e potenciais clientes.

Responder rapidamente aos comentários, mensagens e avaliações também é essencial para fortalecer a presença online e atrair mais clientes para a hamburgueria.