Quais são os setores de franquias em que o valor de investimento inicial costuma ser mais barato? O Estadão conversou com especialista para entender a realidade do mercado.

A resposta depende muito da marca. Empresas diferentes de segmentos semelhantes podem ter preços muito discrepantes. Além do segmento de atuação, o modelo de negócio vai fazer muita diferença nessa conta.

A estrutura necessária para a viabilização de um empreendimento é um dos tópicos que despendem mais recursos por parte do empresário.

Se a franquia for home based (que pode ser tocada de dentro de casa), a quantia necessária para a operacionalização vai ser bem menor.

Franquias home based tendem a ser mais baratas para investir. Foto: Divulgação

Tão ou mais importante que o segmento da franquia, é o custo para colocar o negócio em operação.

Segundo o vice-presidente de consultoria do Grupo 300 Franchising Ecossistema de Alto Impacto, Lucien Newton, os custos das home based se resumem a know how, direito de uso de marca, treinamentos e eventuais produtos. Por isso, elas tendem a ser mais baratas.

Continua após a publicidade

“Depois da pandemia, que fez com que negócios fechassem e tivessem prejuízos, surgiram muitos empreendimentos dessa natureza, nos quais você trabalha com a mesa que já tem, o escritório que já usa, o telefone e o plano de internet que você utiliza”, explica.

Gastos com compra de ponto, aluguel e despesas do dia a dia, como energia, telefone, internet, entre outros, estão entre os itens que mais encarecem um negócio.

Nesses modelos home based, ressalta Newton, marcas das áreas comerciais e de prestação de serviços acabam levando uma certa vantagem, como corretoras de seguros, agências de viagens e fintechs - especializadas em ofertas de crédito.

“Até existe comercialização de produtos, como pode ser o caso de roupas. Mas o varejo, no geral, tem uma necessidade visual, uma necessidade que o cliente tem de tocar (para verificar a qualidade). E o serviço nem sempre”, fala.

Você está pronto para ter uma franquia?

Por terem valores de entrada mais baixos e por não exigirem uma estrutura externa já que são home based, esses modelos de negócio costumam ter um ponto negativo, de acordo com Newton.

Continua após a publicidade

“Tem gente que não consegue desempenhar bem sem estar em um ambiente que seja voltado para isso, um ambiente corporativo, por exemplo.”

Isso pode provocar o que ele chama de evasão de franqueados, que acontece quando a pessoa compra o direito de usar a marca, mas não exerce o serviço.

Isso está atrelado, segundo Newton, à falta de disciplina, compromisso e organização.

Mas quem consegue superar isso pode abrir um negócio com retornos interessantes, afirma o especialista.

Confira opções de franquias baratas a partir de R$ 7,5 mil

Veja a seguir opções para investir em franquias baratas. Os dados são todos fornecidos pelas empresas.

Continua após a publicidade

Clube Turismo

Microfranquia de turismo, com foco em agenciamento de viagens. Possui o investimento inicial mais baixo deste levantamento, considerando o modelo home based.

Investimento inicial : R$ 7,5 mil (não há necessidade de capital de giro)

: R$ 7,5 mil (não há necessidade de capital de giro) Faturamento médio mensal : R$ 20 mil

: R$ 20 mil Lucro médio mensal : 7,5%

: 7,5% Prazo de retorno: 5 meses

5 meses Prazo de contrato : 2 anos

: 2 anos Royalties : 2,5% do faturamento

: 2,5% do faturamento Taxa de manutenção mensal: R$ 90

CredFácil

A CredFácil é focada no setor de serviços financeiros, como oferecimento de crédito. De acordo com a empresa, são mais de mil unidades no Brasil. Veja a seguir dados do home based. A marca recomenda um capital de giro de R$ 7,5 mil, mas que não é obrigatório.

Investimento inicial : a partir de R$ 20 mil (não inclui capital de giro)

: a partir de R$ 20 mil (não inclui capital de giro) Faturamento médio mensal : R$ 130 mil

: R$ 130 mil Lucro médio mensal : de 3,8% a 11,5%

: de 3,8% a 11,5% Prazo de retorno : 6 meses

: 6 meses Prazo de contrato: 5 anos

Ceopag

Continua após a publicidade

Microfranquia focada em meios de pagamentos eletrônicos. Especializada em PMEs e MEIs, está presente em 24 estados, com mais de 600 franquias.

Investimento inicial : R$ 35 mil (incluso capital de giro)

: R$ 35 mil (incluso capital de giro) Faturamento médio mensal : R$ 10,25 mil

: R$ 10,25 mil Lucro médio mensal : 50%

: 50% Prazo de retorno : 12 meses

: 12 meses Prazo de contrato : 5 anos

: 5 anos Royalties e taxas/mês: 15% sob o faturamento

Love Gifts

Empresa do mercado de presentes criativos. Marca tem mais de 70 franquias no Brasil. Veja os dados do modelo home based.

Investimento inicial : R$ 20 mil (incluso capital de giro)

: R$ 20 mil (incluso capital de giro) Faturamento médio mensal : R$ 15 mil

: R$ 15 mil Prazo de retorno : 12 a 18 meses

: 12 a 18 meses Tempo de contrato : 12 meses

: 12 meses Lucro médio mensal : de 20% a 30%

: de 20% a 30% Royalties : 8% sobre as vendas

: 8% sobre as vendas Taxa de marketing: 2% sobre as vendas

SuperGeeks

A SuperGeeks é uma escola de programação robótica. Confira a modalidade home based.

Continua após a publicidade

Investimento inicial : R$ 16,5 mil (incluso capital de giro)

: R$ 16,5 mil (incluso capital de giro) Faturamento médio mensal : R$20 mil

: R$20 mil Lucro médio mensal : de 35% a 55%

: de 35% a 55% Prazo de retorno : de 12 a 24 meses

: de 12 a 24 meses Tempo de contrato: 3 anos

Sonhagro

A Sonhagro é uma empresa especializada em soluções de crédito rural. São 53 unidades, presentes em 18 Estados. Veja os dados do modelo home based.