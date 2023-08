Trabalhar com o que se gosta pode ser mais fácil do que parece. Se você é fã de cervejas artesanais e especiais, por exemplo, saiba que há diferentes opções de franquia para investir, a partir de R$ 166 mil.

Os modelos envolvem desde quiosques para venda das bebidas até grandes bares de rua, que também podem servir alimentos e outros produtos.

Há opções de marcas conhecidas no mercado, que vendem também rótulos de cervejas comerciais, e cervejarias voltadas exclusivamente para bebidas especiais.

Confira abaixo três marcas de franquias. Os dados são divulgados pelas empresas:

Mestre-Cervejeiro.com

Unidade container da Mestre-Cervejeiro.com, onde os clientes podem provar cervejas exclusivas da marca e comprar produtos voltados para os amantes da bebida Foto: Mestre-cervejeiro.com

A Mestre-Cervejeiro.com possui diferentes modelos de loja, que vão desde pequenos quiosques de venda até lojas de rua e modelos container. A marca surgiu do site com mesmo nome, criado em 2004, especializado em informações sobre cerveja. A partir de 2012, a empresa se tornou uma rede de franquias, oferecendo opções de bebidas especiais.

Há opções de diferentes cervejas artesanais importadas e nacionais, além de rótulos exclusivos da marca. As unidades também vendem acessórios exclusivos para os amantes de cerveja, como copos, mochilas e abridores de garrafa.

Investimento inicial estimado: a partir de R$ 166 mil (modelo quiosque), a partir de R$ 224 mil (modelo loja) e a partir de R$ 400 mil (modelo contêiner)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Lucro médio mensal: 15% a 20%

Prazo de retorno: 20 a 30 meses

Royalties e taxas: R$ 1,2 mil a R$ 2 mil mensais

O investimento inicial já contempla as taxas de franquia (R$ 30 mil) e de implantação (R$ 30 mil), mas não os valores referentes ao capital de giro.

Os royalties mensais aumentam com o passar dos anos, custando R$ 1,2 mil mensais no primeiro ano, R$ 1,5 mil mensais no segundo e terceiro ano e R$ 2 mil mensais a partir do quarto ano.

Bar do Urso

Unidade do Bar do Urso, da Cervejaria Colorado, que possui modelos de franquia tanto para espaços menores, como para bares de rua, com diferentes opções de comidas e bebidas Foto: Cervejaria Colorado

O Bar do Urso é o modelo de franquias da Cervejaria Colorado, empresa de Ribeirão Preto (SP) comprada pela gigante Ambev em 2015.

A empresa possui dois modelos de operação. Um mais enxuto, que pode ser instalado em praças de alimentação e food parks, chamado de contêiner.

E outro mais arrojado, pensado para instalações com a partir de 150 m², chamado de pub, com cardápio completo e até loja de souvenirs da marca.

Há opções de cervejas especiais do catálogo da Colorado, além de outros rótulos do portfólio da Ambev.

Investimento inicial estimado: a partir de R$ 230 mil (modelo contêiner) e a partir de R$ 400 mil (modelo pub)

Faturamento médio mensal: R$ 95 mil (modelo pub) e R$ 60 mil (modelo contêiner)

Lucro médio mensal: 15% a 25%

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Royalties e taxas: 20% sobre compras dos produtos da Ambev

O investimento inicial já contempla o valor da taxa de franquia - de R$ 60 mil (modelo pub) e de R$ 50 mil (modelo contêiner) - e não inclui valores para a realização da obra de instalação da loja.

Cervejaria Dogma

Criada em São Paulo, a Cervejaria Dogma oferece opções de franquia com diferentes torneiras de cerveja artesanal exclusivas da marca Foto: Fernando Satt

A Cervejaria Dogma possui um modelo chamado de tasting room (sala de degustação). O formato começou na unidade da empresa no bairro Vila Buarque, na Capital paulista, e se expandiu via franquias para diferentes Estados do País. O modelo de negócio consiste na instalação de 10 a 15 torneiras com cervejas exclusivas da marca.

Investimento inicial estimado: R$ 490 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 120 mil

Lucro médio mensal: 15% do faturamento

Prazo de retorno: 30 meses

Royalties e taxas: 5% de royalties e 2% de taxa de marketing sobre o faturamento

O valor de investimento inicial já contempla o capital de giro e o estoque inicial, que totalizam R$ 50 mil. O modelo é referente a uma loja de rua da Dogma, com área aproximada de 60 m² a 100 m².