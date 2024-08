A carioca Fernanda Linhares, de 44 anos, começou a fazer unhas aos 9 anos no salão de sua mãe em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje sua empresa Wonderful Beauty fatura mais de US$ 2 milhões por ano, ajudando brasileiros a conseguirem licenças de trabalho para atuar no setor de beleza e bem-estar nos Estados Unidos.

De Jacarepaguá a Nova York: a jornada de Fernanda Linhares

PUBLICIDADE Antes de atuar no mercado de beleza, Linhares trabalhou como pedagoga de 1994 a 2004. Mas, após sinais de extremo cansaço, decidiu fazer um curso de cosmetologia em 2002. Em 2005, sofreu um burnout e decidiu abandonar a pedagogia, abrindo seu salão de beleza. “A volta para o setor de beleza ajudou-me a me recuperar mentalmente, pois lembrei como sou apaixonada pelo segmento”, explica. Linhares então se especializou em alongamento de unhas, técnica pouco conhecida no Brasil na época.

A burocracia da licença para trabalhar na área da beleza nos EUA

Em 2009, viajou para Nova York conheceu e se casou com um brasileiro que vivia havia 10 anos na cidade. Ao tentar trabalhar como profissional de unhas, Linhares descobriu que precisava de uma licença, fazendo um curso de mais de US$ 20 mil (R$ 115 mil).

“Fiquei inconformada, pois já tinha muita experiência no Brasil. Decidi buscar informações nos departamentos americanos e descobri que minhas atividades no Brasil me davam direito à licença. E assim consegui a autorização para trabalhar nos salões americanos.”

Ela trabalhou no renomado Salão das J. Sisters em Nova York, e diz que atendeu personalidades como Naomi Campbell, Kate Winslet e Natalia Bulgary.

Fernanda Linhares criou a Wonderful Beauty, que ensina como conseguir licenças de trabalho para atuar no setor de beleza e bem-estar nos EUA. Foto: Ana Caroline Rodrigues/Wonderful Beauty

Linhares então passou a ministrar cursos de aperfeiçoamento para profissionais da beleza licenciados em Nova Jersey, graças ao convite da ONG comunitária Projeto Mantena Global Care.

Publicidade

Como transformar a paixão por beleza em um negócio lucrativo nos EUA

O sucesso dos workshops levou à fundação da Wonderful Beauty, que oferece cursos e assessoria para profissionais obterem licenças de trabalho.

Em 2019, Fernanda e sua família mudaram-se para Orlando, na Flórida, transformando a empresa em Wonderful Beauty Group.

Em 2020, a empresa começou a atuar em três pilares: consultoria de licenciamento, cursos e mentorias, oferecendo cursos variados em um complexo universitário.

Com mais de 27 salas, a empresa agora busca reconhecimento como escola técnica pela CIE (Commission for Independent Education) e a aprovação para ser uma escola provedora do I-20, documento essencial para a obtenção de vistos de estudante nos EUA.

“Os licenciamentos vão de US$ 800 (R$ 4.600) a US$ 3.500 (R$ 20 mil), dependendo do tipo de serviço”, explica Fernanda. “Temos muitos parceiros no Brasil que oferecem os cursos para as pessoas que precisam da qualificação das horas.”

Em média, a empresa matricula de 70 a 80 alunos por mês em sua escola técnica e realiza cerca de 250 licenciamentos por mês para profissionais.

Reconhecimento internacional e prêmios

A Wonderful Beauty Group hoje emprega 18 pessoas, é reconhecida no Brasil e nos Estados Unidos e já recebeu diversos prêmios, incluindo o Portuguese Brazilian Award (2015, 2016, 2017), Notáveis USA (2016, 2020), Prêmio Melhores do Ano por Voto Popular (2023) e Prêmio Mídia América/Flórida (2021, 2022, 2023).

Publicidade

Linhares também é superintendente internacional do Conselho Nacional dos Profissionais de Beleza do Brasil e foi reconhecida em 2023 com o título de “Doutora Honoris Causa”.

“Temos muito prazer em ajudar os profissionais da beleza. Viver com medo e trabalhar de forma clandestina é uma situação muito estressante. Estamos aqui para assessorar de maneira regular e dentro das normas de cada estado americano”, afirma a empresária.

Os cursos oferecidos pela Wonderful Beauty incluem Barber Stylist, Cosmetology, Facial Specialist, Full Specialist, Massage Therapy e Nail Specialist.

Como tirar a licença para trabalhar na área da beleza nos EUA?

Para trabalhar em um salão de beleza nos Estados Unidos, é necessário obter uma licença específica na área da beleza, e os requisitos variam de estado para estado. Alguns estados têm processos burocráticos, enquanto outros facilitam bastante para estrangeiros.

Em Nova York, por exemplo, a maioria das licenças é mais fácil de conseguir. Em Nova Jersey, você não pode obter uma licença de depilação sem também ter conhecimento de manicure.

Na Flórida, barbeiros podem obter a licença sem precisar de prova, diferentemente de Nova York. Alguns estados, como a Geórgia, exigem Green Card e Social Security, mas em Nova York nem mesmo o Tax ID (documento do Imposto de Renda) é necessário.

Para facilitar o processo de obtenção da licença, há empresas que fazem a assessoria, mas também dá para fazer sozinho.

Publicidade

Processo sem assessoria:

É possível fazer o processo sozinho, mas exige um conhecimento detalhado dos requisitos e documentos necessários, que muitas vezes não estão disponíveis no Brasil.

Estados como Nova York permitem a obtenção da licença sem Green Card ou Tax ID.

A prova exigida inclui conhecimentos em todas as áreas da beleza, o que pode ser desafiador para quem é especializado em uma única área.

Processo com assessoria:

Empresas de assessoria podem unificar vários certificados de cursos realizados no Brasil em um só documento, atingindo as horas necessárias para a licença (unification hours).

A assessoria facilita o envio da documentação correta, evitando a necessidade de fazer a prova.

O processo de licenciamento varia de US$ 800 a US$ 3.500, dependendo do tipo de serviço.

Dicas de especialista para ter sucesso na carreira internacional

Alcançar uma carreira internacional é o sonho de muitos profissionais brasileiros, mas o caminho para chegar lá pode ser repleto de desafios.

Embora não haja um único percurso a ser seguido, algumas etapas são fundamentais para se preparar adequadamente para o mercado de trabalho fora do país.

Vanessa Martins, especialista em Internacionalização da ESEG, faculdade do Grupo Etapa, compartilha dicas sobre como se preparar para uma carreira no exterior (veja abaixo).

Publicidade

1. Formação sólida e reputação acadêmica

O primeiro passo é buscar uma formação sólida em instituições de ensino de referência e com boa reputação nacional. Esse background acadêmico será um diferencial durante entrevistas e processos seletivos internacionais. Profissionais que obtiveram resultados significativos dentro do país estão mais bem preparados para enfrentar a complexidade de uma carreira internacional.

2. Reconhcimento de títulos obtidos no Brasil

Em muitas profissões, o reconhecimento dos títulos obtidos no Brasil é necessário, e a credibilidade das instituições de ensino será importante para a obtenção de equivalências. Além disso, em áreas como a saúde, podem ser aplicados exames práticos e provas específicas pelos conselhos profissionais do país de destino. Experiências de intercâmbio ou cursos no exterior também indicam que o profissional é capaz de pensar de maneira transnacional.

3. Qualificação profissional e exigências internacionais

Os requisitos de qualificação profissional variam significativamente entre o Brasil e outros países. Para profissionais de nível superior, por exemplo, algumas profissões que requerem bacharelado no Brasil podem exigir mestrado em outros países. Portanto, é essencial entender as diferenças nas formações e adequar-se às exigências da função pretendida. Dominar o idioma local do país onde se pretende trabalhar é necessário, pois muitas vezes o profissional precisará lidar diretamente com o público e utilizar o idioma diariamente.

4. Setores com oportunidades no exterior

Publicidade

Atualmente, alguns setores oferecem mais oportunidades para profissionais brasileiros no exterior. Profissionais das áreas de tecnologia, finanças, cuidados com a saúde (em alguns países), produção de energia, engenharias, exploração de óleo e gás, hospitalidade, diplomacia, comércio internacional e ciências estão entre os mais demandados. Esses setores apresentam uma relativa facilidade de inserção para profissionais qualificados que buscam oportunidades internacionais.