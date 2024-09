É preciso acessar a plataforma do Domicílio Judicial Eletrônico, neste link, e, para pessoas jurídicas, fazer o login com certificado digital e CNPJ. Se o cadastro ainda não tiver sido feito, é necessário assinar um termo de adesão. Pessoas físicas podem fazer o login com certificado digital e e-CPF ou com conta gov.br nível prata ou ouro

No cadastro, será solicitado um e-mail pelo qual as comunicações serão feitas e, na próxima página, dados da pessoa responsável pela empresa. É necessário preencher todos os campos. Se a empresa possuir filiais, é necessário adicioná-las. O CNJ produziu vários vídeos para tirar dúvidas. Um deles é sobre como fazer o login, assista a seguir: