Toda vez que precisava levar a cachorrinha Mel para tomar banho, a empresária Aline Lex, 43 anos, enfrentava os mesmos problemas. Muita agitação e estresse da pet, além da dificuldade de encontrar horários na agenda apertada para levá-la ao pet shop. Foi analisando a situação, que Lex notou a oportunidade de investir em um segmento ainda pouco explorado em termos de escala: o de pet shops móveis.

Aline Lex, fundadora e CEO da Zazuu, segura a cachorrinha Mona em frente a um dos pet móveis da companhia. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

No novo mundo do delivery

“Não faz sentido se deslocar até o serviço de pet shop num mundo em que tudo vem até nós”, afirma Lex, que é fundadora e CEO da empresa, em referência ao crescimento de plataformas de delivery e entrega de produtos em domicílio.

Com experiência de 15 anos no mercado financeiro, ela utilizou capital próprio para fundar a startup Zazuu, que hoje conta com 14 pet trucks (como também são chamados os caminhões adaptados), que atendem em toda a Grande São Paulo mediante agendamento por aplicativo. A companhia organiza as rotas com base nos horários e dias escolhidos pelos clientes.

Os pet trucks são comandados por profissionais parceiros, que passam por entrevistas e análise de currículo para operar com a empresa. Eles ficam com até 80% do valor do atendimento e são responsáveis pela compra dos produtos utilizados para os atendimentos com uma marca parceira.

Luiz Souza, profissional parceiro da Zazuu, fez o atendimento de Mona; Souza começou a trabalhar com estética pet na Zazuu e está na empresa desde a fundação. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Zazuu surgiu em meio a boom de aplicativos de entrega

A ideia surgiu meses antes de a pandemia de covid-19 atingir o Brasil e fez com que o projeto saísse do papel naquele ano mesmo. À época, serviços de entrega e vendas on-line cresciam a passos largos, em meio às restrições sanitárias impostas para conter o coronavírus.

“Começamos atendendo via WhatsApp e com um site para compreender melhor o usuário e todos os passos do atendimento”, explica Lex. “Após entendermos bem a dinâmica, lançamos o app, em fevereiro de 2021″.

No início, a empresa operava com somente uma van adaptada, oferecendo serviços de banho e tosa em uma região próxima da Avenida Brigadeiro Faria Lima, área nobre de São Paulo.

A grande quantidade de pet shops na região, incluindo serviços de pet móvel, não foi um empecilho para o crescimento da Zazuu. A empresa conquistou uma base fiel de clientes ao apostar na comodidade do atendimento por aplicativo e na padronização dos serviços.

Com o tempo, a startup aumentou o rol de serviços, oferecendo também consultas veterinárias, aplicação de vacinas e adestramento (nestes casos com os profissionais atendendo diretamente no domicílio, sem o auxílio do pet truck). Apesar da maior presença nas zonas Sul e Oeste de São Paulo, a Zazuu opera em toda a região metropolitana, cobrando os mesmos valores para qualquer localidade.

Empresário percebeu interesse do público em pet shops móveis

O mercado em que a Zazuu busca ganhar escala é dominado por pequenos negócios que operam, em geral, em bairros específicos ou em condomínios. É o caso do empresário Isaías Alves Ferreira, 43 anos, que trabalha no setor de estética pet desde 1997. Ele começou como funcionário em um pet shop de Alphaville, bairro nobre na região metropolitana de São Paulo, e alguns anos depois abriu o próprio estabelecimento com um ex-colega de trabalho.

Foi em 2009 que teve a ideia de levar os equipamentos de banho e tosa na casa dos clientes e fazer o atendimento diretamente em domicílio. “Percebi que a adesão era muito grande. Em questão de quatro meses, minha agenda lotou”, relembra Ferreira.

Foi em 2009 que teve a ideia de levar os equipamentos de banho e tosa na casa dos clientes e fazer o atendimento diretamente em domicílio. "Percebi que a adesão era muito grande. Em questão de quatro meses, minha agenda lotou", relembra Ferreira.

Cinco anos depois investiu cerca de R$ 100 mil e migrou sua operação para uma van adaptada, aumentando a agilidade dos atendimentos e expandindo o número de clientes. Nascia ali a Auto Pet Móvel. "Era muito rápido para encher a agenda. Boa parte do crescimento se dava por indicação, no boca a boca", afirma, mencionando que o retorno para o investimento ocorreu aproximadamente um ano após começar a operar com o carro adaptado. Ferreira possui atualmente duas vans, que atendem determinadas regiões do bairro e conta ainda com a ajuda de um funcionário. O negócio deu tão certo que todos os quatro irmãos do empresário se especializaram no tratamento de pets e abriram seus próprios pet shops móveis.

Pet truck da Zazuu conta com tanques de água e gerador de energia. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Ele conta que apesar de muitos pet trucks operarem em regiões nobres, há demanda em bairros de renda média menor. Segundo ele, os empresários optam por bairros mais caros, pois o número de clientes é maior e, portanto, é possível atender mais percorrendo uma distância menor.

“Em muitos condomínios e outras localidades, há espaço para crescimento de opções no setor pet”, afirma Vanessa Lima. “Você pode cobrar de 20% a 25% a mais do tutor por conta das comodidades, apesar de a capacidade produtiva ser menor”, diz.

Os serviços de banho na Auto Pet Móvel partem de R$ 70, variando conforme o tamanho do animal atendido. Segundo a empresa, os valores são cerca de 25% mais altos do que os cobrados por pet shops tradicionais por conta da conveniência do atendimento em casa. Ferreira estima faturar entre R$ 17 mil e R$ 22 mil mensais com o negócio.

Na Zazuu, os valores partem de R$ 80, com opções de desconto para quem optar pelo atendimento semanal ou quinzenal. Conforme a companhia, os valores são os mesmos praticados por pet shops de alto padrão, que usam produtos com o mesmo nível de qualidade que a startup.

A Zazuu não divulga dados sobre faturamento e investimento inicial no negócio, mas indica que já passou por duas rodadas de investimento antes de atingir, no ano passado, o breakeven (momento em que as receitas do negócio se igualam às despesas). A empresa, que atualmente conta com 15 funcionários fixos, espera participar de novas rodadas antes de expandir para outras capitais do Sul e Sudeste, o que deve ocorrer ainda este ano.