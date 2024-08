O projeto permitiu que a companhia organizasse processos, recebesse mentorias e estruturasse a empresa em um modelo de negócio rentável e escalável.

“O resultado de transformar o produto em negócio é que lá no final da incubação a empresa vai viver sozinha, ela não vai morrer, porque ela já é um negócio, já tem cliente, está estruturada e anda com as suas próprias pernas”, afirma Tulio Vinicius Duarte Christofoletti, vice-presidente de Ecossistema da Acate.

Foi durante o processo de amadurecimento do negócio que Rodrigues teve que decidir por seguir com o foco completamente concentrado na companhia.