A rede de franquias de açaí e sorvetes The Best Açaí realiza a campanha “The Best Day” em celebração ao Dia Nacional do Açaí, que acontece no dia 5 de setembro, com a distribuição gratuita de 100 mil potes de 240 ml. A ação acontece em todas as lojas da rede, presente em doze estados no Brasil.

Para participar da campanha, o cliente precisa estar cadastrado no aplicativo “Clube The Best” na data. Depois, deve selecionar a loja desejada para a retirada do produto. Após selecionar a loja, não é possível mudar, alerta a empresa. Com o cupom em mãos, o cliente deve apresentá-lo na loja escolhida para retirar o brinde.

The Best Açaí vai distribuir gratuitamente 100 mil potes de 240 ml de açaí. Foto: The Best Açaí/Divulgação

PUBLICIDADE Os cupons da campanha só ficam disponíveis e válidos no dia 5 de setembro e dão direito a uma unidade do copo de 240 ml de “Açaí Tradicional Puro”, enquanto durarem os estoques. No Instagram oficial, a marca informou que é possível pagar apenas pelos acompanhamentos, caso o cliente queira. A The Best Açaí também presenteou seus clientes com açaí grátis em 2023. A empresa diz que a campanha foi um sucesso e que a edição deste ano oferece o dobro da quantidade, um total de 24 toneladas de açaí.

A The Best Açaí afirma que conta com uma fábrica própria, a Amadelli Alimentos, para garantir o sucesso da campanha. Segundo a rede, a fábrica produziu cerca de 500 mil caixas de açaí e sorvetes no primeiro semestre de 2024, um aumento de 120% em relação ao ano anterior.