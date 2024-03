Obesidade: saúde pública, pressão estética e remédio para emagrecer

Mais da metade da população brasileira está com sobrepeso. Uma projeção feita pela Federação Mundial de Obesidade indica que, em 2030, cerca de 30% dos brasileiros estarão obesos.

Para falar sobre a prevenção, tratamento e conscientização sobre a obesidade, participam do Dois Pontos desta semana o endocrinologista, pesquisador da Unicamp e integrante da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, Bruno Geloneze, e a nutricionista e coordenadora da equipe de nutrição do Ambulatório de Anorexia Nervosa do Programa de Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas, Marcela Kotait.

O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão, Roseann Kennedy, e da editora de Saúde, Thaís Manarini.