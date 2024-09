‘Estadão Analisa’: Brasília correndo por dinheiro e o Brasil queimando

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 12, Carlos Andreazza comenta sobre a situação climática do país que sofre com as queimadas. Conforme a Climatempo, nos próximos dias, a fumaça deve atingir o Uruguai e também a Argentina, misturando-se com as queimadas que já estão acontecendo por lá.

Já se critica a atuação do governo federal, que somente agora começou a tratar a situação como crise. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escalou ministros de diversas áreas para oferecer respostas emergenciais aos eventos que estão queimando florestas, plantações, causando danos à saúde e provocando a falta de distribuição de comida e água, o que pode pressionar os preços.

Enquanto isso, em Brasília, o Congresso corre contra o tempo para aprovar projetos com celeridade, pulando etapas do processo legislativo antes das eleições municipais, como a votação do projeto de lei que estende desoneração da folha de pagamentos até o fim deste ano na Câmara.

Entretanto, o projeto aprovado no Senado, aguardado por empresas de 17 setores que mais empregam e por municípios de pequeno e médio portes, teve sua votação na Câmara dos Deputados travada por um alerta vindo do Banco Central (BC). A preocupação está relacionada a uma medida que trata dos recursos esquecidos em instituições financeiras privadas e públicas.

Outro tema discutido é a sucessão da presidência das casas legislativas. Um deputado do União Brasil afirmou que Arthur Lira ‘traiu’ Elmar Nascimento na sucessão da presidência da Câmara ao não chancelar seu nome como sucessor no comando da Casa. A declaração ocorreu na sessão do Conselho de Ética, que aprovou o andamento do processo de cassação do deputado Glauber Braga.