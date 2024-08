Kalil e Partido Novo, de Zema, trocam farpas em meio a aliança para prefeitura de Belo Horizonte

BRASÍLIA - O partido Novo divulgou uma nota neste domingo, 4, dizendo ter sido surpreendido com a filiação do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil ao Republicanos. A manifestação ocorre um dia após o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aparecer no mesmo palanque que Kalil, com quem mantém um longo histórico de rivalidade, o que gerou críticas de bolsonaristas. Novo e Republicanos fecharam uma aliança para apoiar o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) para a prefeitura de Belo Horizonte neste ano. A vice da chapa será a ex-secretária de Planejamento do governador, Luísa Barreto (Novo).

Antes adversários, Romeu Zema e Alexandre Kalil se unem para apoiar candidato a Prefeitura de Belo Horizonte Foto: @MauroTramonteReal via Instagram

PUBLICIDADE “O acordo político em torno da candidatura de Mauro Tramonte para prefeito de Belo Horizonte, tendo Luísa Barreto, do Novo, como candidata à vice, foi estabelecido entre o Novo e o Republicanos, partido de Tramonte e também do governador Tarcísio de Freitas”, afirmou o partido, em nota divulgada nas redes sociais. “Somente após o acordo firmado, todos foram surpreendidos com a filiação de Alexandre Kalil, nosso adversário político, ao Republicanos.” O partido destacou que segue tendo “profundas e irreparáveis divergências” com Kalil e que manteve seu compromisso com a coligação no projeto para a prefeitura de Belo Horizonte. “Esperamos que a escolha de Kalil em mudar de lado não seja fruto de oportunismo político, mas de uma reflexão genuína a respeito dos péssimos resultados apresentados pela sua gestão na prefeitura de Belo Horizonte”, encerrou o Novo.

Na sequência, Kalil rebateu o partido. “Oportunista é quem vem depois, querendo pegar carona na minha popularidade em Belo Horizonte. O Novo só está na chapa porque eu não vetei”.

A aliança que uniu Zema e Kalil no mesmo palanque foi alvo de críticas de bolsonaristas. Os dois foram rivais nas eleições de 2022, na qual Zema se saiu vencedor com o apoio de Bolsonaro. Kalil chegou a dizer que só perdeu devido a um “rio de mentiras que foi jogado contra” ele. Neste domingo, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), postou um vídeo com imagens do encontro entre o governador e o ex-prefeito.

A critica de Carlos é direcionada especialmente a Zema, por não apoiar o candidato do PL, Bruno Engler, na disputa pela prefeitura da capital mineira. “Querem apenas, juntos, censurar a internet para que o teatro volte a ser como antes sem que você possa formar uma opinião diferente das que eles impõem. Aqueles caras que falavam há anos que teriam que ter apoio dos eleitores do Bozo se descolando do Bozo todos os dias fazendo escola”, escreveu o vereador. “Contra toda essa raça, também em Belo Horizonte, desejo boa sorte a Bruno Engler”, finalizou.

Conforme mostrou o Estadão, a aliança entre Novo e Republicanos foi selada na última quarta-feira, 31. Na ocasião, o ex-prefeito Alexandre Kalil já havia deixado claro que suas críticas a Zema se mantêm. “Não sou inimigo, sou adversário do governador e não mudo minha opinião sobre o governo dele”, disse o ex-prefeito de Belo Horizonte em entrevista à rádio Bandnews FM na última quarta-feira, 31. “A Luísa é um grande quadro e eu dei parabéns para o pessoal por estar trazendo um quadro como ela”, acrescentou.

A saída de Kalil do PSD e a respectiva ida ao Republicanos foi anunciada há quase duas semanas. A mudança também rendeu descontentamentos por parte do atual prefeito da cidade, Fuad Noman (PSD), que vai tentar a reeleição. Noman era vice de Kalil e assumiu o cargo quando o ex-aliado deixou a prefeitura para disputar o governo estadual em 2022.

Tramonte é deputado estadual e apresenta programa policial nas tardes da Record Minas. Ele lidera a disputa com 25% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada no dia 16 de julho. O bolsonarista Bruno Engler (PL) tem 12% e João Leite (PSDB), 11%. Fuad Noman aparece no levantamento da Quaest com 9%, mesma pontuação da deputada federal Duda Salabert (PDT). O senador Carlos Viana (Podemos), com 8%, e o deputado federal Rogério Correia (PT), com 7%, estão tecnicamente empatados com eles.