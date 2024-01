Após saída de Datena, PDT marca evento para formalizar o apoio a Boulos à Prefeitura de São Paulo

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) irá formalizar o apoio à candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) para a Prefeitura de São Paulo na próxima terça-feira, 9.

O evento está marcado para 13h e será no diretório municipal do partido na capital paulista. Além de Boulos, estão confirmadas as presenças do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e do presidente municipal do PDT, Antonio Neto.

O apoio à Boulos vem depois da saída do jornalista e apresentador José Luiz Datena da sigla, em novembro. A desfiliação da legenda ocorreu após a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) convidar Datena para ser o seu vice na disputa pela prefeitura no próximo ano.

No mês seguinte, em dezembro, o apresentador se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Guilherme Boulos receberá apoio do PDT, ex-legenda do jornalista e apresentador Datena, que poderá ser vice-prefeito em chapa com Tabata Amaral (PSB-SP). Foto: Werther Santana/Estadão

A assessoria do PDT estadual disse que espera cerca de 50 convidados para o evento, e que alguns convites ainda estão sendo acertados, uma vez que no dia anterior, 8 de janeiro, diversos nomes da política estadual e nacional estarão em Brasília, no ato que marca um ano dos atentados contra as sedes dos Três Poderes.