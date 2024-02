Entenda o papel da Transparência Internacional no acordo de leniência fechado pela J&F na Lava Jato

A Transparência Internacional no Brasil, ONG dedicada ao combate à corrupção, foi arrastada para o centro de uma investigação sobre a gestão da multa do acordo de leniência da J&F.

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou investigar se a entidade se apropriou indevidamente de parte dos recursos. A ONG nega ter recebido valores do acordo, direta ou indiretamente. A informação também foi desmentida, em 2020, pela subprocuradora Samantha Dobrowolski, que foi coordenadora da extinta comissão montada no MPF para assessoramento de acordos de leniência e colaboração premiada.

A ONG assinou, em 2018, um memorando com o Ministério Público Federal (MPF) e com a própria J&F para ajudar na gestão e na execução da parcela da multa (R$ 2,3 bilhões) reservada para investimentos em projetos sociais.

O documento, anexado ao acordo de leniência, exalta a “notória experiência” da Transparência Internacional nas áreas de governança, transparência e anticorrupção e prevê que a ONG apoiará o “desenho e estruturação do sistema de governança do desembolso dos recursos” que seriam dedicados aos projetos sociais.

O trabalho foi desenvolvido voluntariamente, ou seja, a Transparência Internacional não recebeu pelo aconselhamento. Uma das razões foi justamente evitar conflito de interesses, segundo informa o memorando.

“A TI se absterá de pleitear recursos do investimento social provenientes do acordo de leniência durante todo o período em que estiver apoiando a iniciativa das partes que o celebraram, devendo observar as mais estritas regras de transparência administrativa e de prevenção de conflitos de interesses, segundo as melhores práticas internacionais”, diz uma das cláusulas do documento.

Coube à Transparência Internacional sugerir diretrizes à J&F para os investimentos. As recomendações vão desde princípios que deveriam guiar a escolha dos projetos, como transparência, diversidade e legitimidade social, até orientações práticas para a elaboração dos editais de fomento.

Trecho do memorando que formalizou a participação da Transparência Internacional no acordo da J&F. Foto: Reprodução/processo judicial

Para Toffoli, o problema é que a colaboração da ONG não passou pelo crivo do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas de União (TCU).

“Segundo apontam as cláusulas do acordo, ao invés da destinação dos recursos, a rigor do Tesouro Nacional, ser orientada pelas normas legais e orçamentárias, destinava-se a uma instituição privada, ainda mais alienígena e com sede em Berlim”, afirmou o ministro na decisão que mandou abrir a investigação.

A decisão vem uma semana após Toffoli ter sido citado em uma pesquisa da Transparência Internacional sobre percepção da corrupção. O balanço critica o ministro por anular provas do acordo de leniência de Odebrecht.

A participação da Transparência Internacional no acordo da J&F só foi possível porque a ONG já mantinha, desde 2014, uma parceria com o Ministério Público Federal. A aproximação aconteceu na gestão do então procurador-geral da República Rodrigo Janot, que formalizou a colaboração em um memorando de entendimento assinado em dezembro daquele ano. O documento previa que a entidade iria "colaborar e celebrar convênios com atores governamentais que demonstrem compromissos com a integridade através de seus políticas e procedimentos internos e atividades externas". O pedido para investigar a relação entre o MPF e a Transparência Internacional partiu do deputado federal Rui Falcão (PT-SP). A ação foi proposta em fevereiro de 2021, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas foi remetida ao Supremo pelo ministro Humberto Martins. COM A PALAVRA, A TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL

São falsas as informações de que valores recuperados através de acordos de leniência seriam recebidos ou gerenciados pela organização.

São falsas as informações de que valores recuperados através de acordos de leniência seriam recebidos ou gerenciados pela organização.

A Transparência Internacional jamais recebeu ou receberia, direta ou indiretamente, qualquer recurso do acordo de leniência do grupo J&F ou de qualquer acordo de leniência no Brasil. A organização tampouco teria – e jamais pleiteou – qualquer papel de gestão de tais recursos. Através de acordos formais e públicos, que vedavam explicitamente o repasse de recursos à organização, a Transparência Internacional – Brasil produziu e apresentou estudo técnico com princípios, diretrizes e melhores práticas de transparência e governança para a destinação de "recursos compensatórios" (multas e recuperação de ativos) em casos de corrupção. O relatório incluía recomendação de que o Ministério Público não deveria ter envolvimento na gestão destes recursos. O estudo e as recomendações não tiveram e não têm qualquer caráter vinculante ou decisório. O Memorando de Entendimento que estabeleceu esta cooperação expirou em dezembro de 2019 e não foi renovado, encerrando qualquer participação da Transparência Internacional. Tais alegações já foram desmentidas diversas vezes pela própria Transparência Internacional e por autoridades brasileiras, inclusive pelo Ministério Público Federal. Apesar disso, estas fake news vêm sendo utilizadas há quase cinco anos em graves e crescentes campanhas de difamação e assédio à organização. Reações hostis ao trabalho anticorrupção da Transparência Internacional são cada vez mais graves e comuns, em diversas partes do mundo. Ataques às vozes críticas na sociedade, que denunciam a corrupção e a impunidade de poderosos, não podem ser naturalizados. Seguiremos cumprindo nosso papel na promoção da transparência e da integridade no Brasil e no mundo.