Estou no Ministério Público há 38 anos e já fui Integrante do Órgão Especial, do Conselho Superior do Ministério Público, Diretor da Escola Superior do MP, Presidente do Colégio de Escola de MP do Brasil, Diretor da Associação Paulista do MP, além de integrar diversas promotorias e procuradorias de justiça. Quero ser PGJ porque, com a experiência adquirida na carreira, estou certo de que podemos ter um Ministério Público ainda mais dinâmico, eficiente, que busque soluções menos judicializantes e mais estruturantes.

A sociedade está mais complexa, há novos direitos que devem ser protegidos e o Ministério Público, como guardião dos interesses sociais e do regime democrático, deve acompanhar essa evolução. Por isso, minha proposta é que a instituição e seus membros atuem como verdadeiros agentes políticos indutores de políticas públicas estruturantes, de modo a, diante de casos complexos, formular, em conjunto com o poder público estadual e municipal e a sociedade, medidas que efetivamente venham atender aos anseios de todos nas áreas sociais, na defesa dos hipossuficientes e na prevenção e repressão ao crime. No âmbito criminal, o foco será o controle dos mercados ilegais, de modo a reduzir os incentivos às práticas criminosas e, portanto, a geração da oferta e da demanda. A Cracolândia, por exemplo, é um ambiente capturado pelas atividades econômicas ilegais, sendo certo que a desordem interessa ao criminoso, que dela se beneficia (economicamente). Ali não ocorre somente o tráfico, mas outros mercados ilegais (de produtos de origem ilícita). A região precisa urgentemente de uma intervenção urbanística forte que permita o resgate dos usuários de droga, que flagrantemente tem seus direitos básicos violados.

Além disso, é necessário aprofundar a atuação estratégica junto aos Tribunais Superiores, notadamente junto ao STJ, evitando decisões incompatíveis com a política criminal que deve ser implementada para enfrentamento da criminalidade atual. É necessário também ampliar o uso de ferramentas tecnológicas e criar novos modelos de parceria com agências e unidades de inteligência.