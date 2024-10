Candidatos em São Bernardo e Guarujá pedem reforço de segurança após atentado em Taboão da Serra

BRASÍLIA — Candidatos do Podemos às prefeituras de São Bernardo do Campo e no Guarujá pediram à Justiça Eleitoral reforço de segurança às suas candidaturas após o ataque a tiros contra o prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio (Podemos), que tenta a reeleição. Aprígio foi atingido no ombro por disparos na última sexta-feira, 18. A Polícia Civil investiga o caso e já identificou um suspeito por ter realizado o atentado.

Farid Madi (Podemos), do Guarujá, entrou com o pedido após o Centro de Inteligência da Polícia Militar de São Paulo levar ao conhecimento do Ministério Público do Estado suspeitas de envolvimento de vereadores e agentes públicos com o Primeiro Comando da Capital.

Integrantes da campanha de Farid dizem que ele já anda escoltado por seguranças desde o primeiro turno.

Marcelo Lima e Farid Madi, do Podemos, pediram reforços à Justiça Eleitoral. Foto: Reprodução/@marcelolimasbc via Instagram e Reprodução/@faridsaidmadi via Instagram

Já Marcelo Lima (Podemos) pediu à Justiça Eleitoral e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reforço de segurança para sua candidatura e para a do seu adversário no segundo turno, Alex Manente (Cidadania), "Isso nos demonstra muita preocupação. A minha família ficou muito preocupada e quase não me deixou sair de casa", disse Marcelo. "Eu realmente oficializei ao governador do Estado e à Justiça Eleitoral segurança à nossa candidatura e também à candidatura do nosso adversário."