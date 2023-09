Centrão entra no governo Lula e Ana Moser entrega Esporte turbinado com dinheiro de aposta esportiva

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fechou o desenho da reforma ministerial, na tentativa de obter maioria de votos no Congresso, e selou acordo com o Centrão. Lula decidiu entregar o Ministério do Esporte para o deputado André Fufuca (PP-MA), aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o de Portos e Aeroportos para Silvio Costa Filho (PE), vice-presidente do Republicanos, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Nesta segunda-feira, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que a reforma era questão de horas.

A entrada do Centrão no governo vai desalojar a atual ministra do Esporte, Ana Moser, que era da cota pessoal de Lula e não estava filiada a nenhum partido. Como mostrou a Coluna do Estadão, esse ministério será turbinado com o dinheiro da taxação das apostas esportivas. A Medida Provisória que prevê essa cobrança ainda precisa passar pelo crivo do Congresso e deve ser aprovada nos próximos dias.

André Fufuca já havia sido anunciado como futuro ministro pelo titular das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, mas ainda faltava a definição de qual Pasta ele iria ocupar na Esplanada dos Ministérios.

A equação política só não está totalmente fechada porque Lula ainda vai conversar com Márcio França, que ocupa Portos e Aeroportos. França é do PSB e aliado do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele tanto pode ir para o Ministério da Ciência e Tecnologia, atualmente ocupado por Luciana Santos (PCdoB), como para o de Indústria e Comércio Exterior, comandado pelo próprio Alckmin.

Na semana passada, Lula disse que criaria o 38º ministério, o da Pequena e Média Empresa. Fez a proposta com o intuito de acomodar parlamentares do Centrão e não precisar desalojar Ana Moser. O grupo, porém, não aceitou a oferta, pois está de olho no dinheiro das apostas esportivas.

Ana Moser deve perder a vaga na Esplanada para André Fufuca, que vai receber Pasta turbinada por dinheiro de apostas esportivas Foto: Felipe Rau/Estadão

Líder do PP, o deputado André Fufuca – futuro sucessor de Ana Moser – também é próximo do presidente do partido, senador Ciro Nogueira (PI), que foi ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro e faz ferrenha oposição a Lula.

A nova configuração planejada para Esporte deverá abrigar parte da arrecadação da taxação de apostas esportivas. A estratégia acertada com o Centrão prevê que esses recursos entrem diretamente no caixa de Estados e municípios por meio do Fundo Nacional de Esporte.