Acordo entre Lula e Lira terá ‘prova dos 9’ na conferência das emendas da saúde

A paz selada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), terá uma “prova dos nove” no retorno do carnaval. Equipes técnicas do Ministério da Saúde e da Câmara vão se reunir para identificar onde há divergência na liberação de emendas da pasta, queixa apresentada por Lira ao governo.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO