Câmara: PT fica sem principal comissão na Câmara e escolhe Orçamento de 2025 como prioridade

O PT aceitou que ficará sem a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara em 2024 e agora foca em assumir a relatoria do Orçamento de 2025, além das comissões de Saúde e de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Como mostrou o Estadão, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aventou permanecer no comando da CCJ e chegou a articular com o Centrão colocar um aliado no colegiado, mas por fim deve prevalecer o acordo firmado no ano passado com o PL, que quer comandar a comissão.

No ano passado, PT e PL chegaram a um entendimento nas negociações das presidências das comissões: o petista Rui Falcão (SP) ficou com a presidência da CCJ, enquanto o bolsonarista Luiz Carlos Motta (SP) assumiu a relatoria do Orçamento de 2024. Por esse acordo, os papéis agora se invertem: o PL fica com a CCJ e o PT com o Orçamento.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO