Crítica de Ana Moser ajudou eSports, e Brasil quer sediar Pan-Americanos de gamers

Foram tantas reclamações sobre a fala dela à época que o tema ganhou visibilidade. As discussões para regulamentação avançaram no Congresso. O Brasil sediará seletivas do campeonato mundial, em dezembro na China; a Copa do Mundo de Counter-Stricker 2, em abril no Rio; e pleiteia sediar os primeiros Jogos Pan-Americanos de eSports e Games, entre outubro e novembro, em Brasília.

“A polêmica jogou luz para audiências públicas, mobilizou o Congresso e a juventude. O Brasil recuperou um pouco da corrida que já envolve mais de cem países”, avaliou Ribas. O Comitê Olímpico Internacional (COI) já discute a realização de Jogos Olímpicos exclusivos aos esportes eletrônicos.

Paulo Ribas iniciou conversas com representantes do governo do Distrito Federal, no último dia 7. Ele sugere fazer o torneio no Ginásio Nilson Nelson, e estima a presença de mais de 300 atletas. “É bom para a economia e o turismo”, argumenta.

A Confederação, no entanto, ainda não indica os custos para realização do Pan-Americano de esportes eletrônicos.A expectativa é de que o Brasil movimente mais de R$12 bilhões por ano com o setor, que estima crescer 120% até 2026. Os torneios também revelam números expressivos de audiência.