Governadores do Pará e Amazonas disputam protagonismo na COP 28

Os governadores do Amazonas e do Pará, Wilson Lima (União) e Helder Barbalho (MDB), respectivamente, têm disputado protagonismo na pauta ambiental. Uma amostra da competição fica clara na divulgação da agenda de ambos no COP 28, em Dubai, para saber quem tem recebido mais prestígio e convites internacionais.

Os respectivos governadores do Pará e do Amazonas, Helder Barbalho (MDB) e Wilson Lima (União) Foto: Dida Sampaio (Helder) e Hélvio Romero (Wilson)/Estadão

Neste sábado, por exemplo, o governador Wilson Lima vai lançar o projeto Amazonas 2030 que, entre outras coisas, prevê desmatamento líquido zero, quando cada hectare desmatado é compensado com o reflorestamento de outro. Ele foi convidado a apresentar o painel Estados Verdes, na COP 28.

Helder Barbalho participará do evento Avanço da Ação Climática Multinível Ambiciosa e destaca que recebeu o convite do enviado do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a COP 28, John F. Kerry. A equipe do governador destaca que a mensagem da Casa Branca ressalta que ficará encantada com sua participação “dada sua liderança forte em questões climáticas”.

Wilson e Helder estarão juntos em outro evento. Um dos investidores mais aguardados na COP 28, o bilionário Jeff Bezos desistiu de ir à COP 28, mas vai enviar como sua representante Kelley Kizzier, diretora de Ações Corporativas e Mercados do Bezos Earth Fund. Especialista em clima, ela irá se reunir com os governadores da Amazônia Legal na próxima terça-feira, dia 5.

Brasil sediará COP 30 em 2025

O Brasil sediará a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), em novembro de 2025. Será em Belém. Helder aproveita a visibilidade do evento para aumentar seu cacife político junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem crescido nas bolsas de apostas como eventual vice de Lula nas eleições de 2026, diante das sinalizações do atual vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), de que irá disputar o governo de São Paulo.