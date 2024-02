Ministro de Israel cobra Lula após negativa sobre comparação com o Holocausto: “Envergonhe-se”

“Presidente Lula em uma entrevista para o @_ENoticia, ficou evasivo e disse: “Não falei Holocausto”. @LulaOficial, você disse que a guerra justa de Israel contra o Hamas em Gaza é igual ao que Hitler e os nazistas fizeram com os judeus, e ofendeu a memória de 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto. Não vamos esquecer, nem perdoar. Envergonhe-se e peça desculpas!”, diz no post publicado no X (antigo Twitter)

Como mostrou a Coluna do Estadão, as publicações de Katz, que segue tratando a crise diplomática entre Brasil e Israel por meio das redes sociais, têm provocado irritação no entorno de Lula e no Itamaraty.

Alguns embaixadores reclamam da “diplomacia de TikTok” do israelense. Como mostrou a Coluna, no Planalto o entendimento majoritário é de que não se deve responder pelas mesmas plataformas, pois significaria rebaixamento diplomático.