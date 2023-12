Ricardo Barros entra na disputa por eventual vaga de Moro ao Senado

O ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara Ricardo Barros (PP) entrou na disputa por uma eventual eleição suplementar para o Senado no Paraná, que ocorrerá caso Sergio Moro (União) seja cassado pela Justiça Eleitoral. Barros, que se afastou do mandato de deputado para assumir a de Secretaria Indústria, Comércio e Serviços no governo de Ratinho Júnior (PSD), intensificou sua agenda em Brasília para articular sua candidatura.

O deputado licenciado Ricardo Barros (PP-PR), secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná. Foto: DIVULGAÇÃO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nesta semana, houve troca de relator no processo que pede a cassação de Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). A ação, movida pela federação PT-PCdoB-PV, fala em suposto abuso de poder econômico na campanha do ex-juiz da Lava Jato. O novo relator, Luciano Carrasco Falavinha Souza, manteve a agenda de depoimentos, o que levou a classe política a entender que o caso terá agilidade na Corte. Isso acelerou, nos bastidores, as tratativas para a eventual eleição suplementar.

Além de Barros, outras lideranças planejam disputar a vaga de Moro. Como mostrou a Coluna, o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, quer concorrer, mas o PL de Jair Bolsonaro também já demonstrou interesse em lançar candidato. Tanto que o partido também entrou com uma ação pedindo a cassação do ex-juiz.